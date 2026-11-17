Polonia recibe a Suecia este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Polonia viene de caer 1-2 ante Rumania y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Suecia viene de ganarle 3-2 a Bosnia y Herzegovina y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Polonia y Suecia
Polonia (4-1-4-1): Bartlomiej Drągowski, Arkadiusz Pyrka, Kacper Potulski, Jan Bednarek, Oskar Kubiak, Sebastian Szymański, Lukasz Ł. Poręba, Wiktor Nowak, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski, Robert Lewandowski. DT: Jan Urban.
Suecia (4-4-2): Viktor Johansson, Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga, Hugo Larsson, Yasin Ayari, Sebastian Nanasi, Viktor Gyökeres, Alexander Isak. DT: Graham Potter.
La previa de Polonia y Suecia: todo lo que hay que saber
- Día: martes 17 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Chile)
- Historial: 30 cruces — Polonia ganó 9, Suecia ganó 17 y empataron 4
- Último antecedente: 28/09/2026: Suecia 3-1 Polonia