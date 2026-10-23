El entrenador del Bayern Múnich se desplomó en un entrenamiento de la filial del club. "Permanecerá bajo supervisión médica", detallaron los bávaros.

Preocupación total en Europa por el estado de salud de Vincent Kompany. Este viernes, el entrenador del Bayern Múnich sufrió un colapso durante un entrenamiento del equipo filial de los bávaros, situación que obligó a trasladarlo de urgencia a un hospital para someterlo a una evaluación médica exhaustiva.

La noticia fue confirmada por el propio club alemán mediante un comunicado, en el que informó que el técnico belga permanecerá bajo supervisión médica mientras se realizan los exámenes correspondientes. Además, confirmaron que su cuerpo técnico asumirá temporalmente al primer equipo hasta nuevo aviso.

“Vincent Kompany tuvo que recibir atención médica este viernes tras sufrir un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure. El entrenador del primer equipo estaba presenciando la sesión del filial. Kompany está siendo sometido a un examen médico exhaustivo en el hospital y permanecerá bajo supervisión médica. Hasta nuevo aviso, su cuerpo técnico se hará cargo de los entrenamientos y de la actividad competitiva”, detalló la institución.

MUNICH, GERMANY – OCTOBER 21: Head coach Vincent Kompany of FC Bayern Muenchen reacts reacts during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 match between FC Bayern München and Arsenal FC at Football Arena Munich on October 21, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

El mensaje del Bayern Múnich sobre la salud de Kompany

El director general deportivo del Bayern, Max Eberl, también se refirió a la situación y aseguró que la prioridad absoluta del club es la recuperación del entrenador, quien asumirá una pausa en sus funciones mientras recibe atención médica.

“La salud de Vincent Kompany es nuestra máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere pronto. Vinnie está recibiendo toda la atención y el apoyo médico necesarios, y dispondrá de todo el tiempo que necesite. Su cuerpo técnico, en el que confiamos plenamente, asumirá sus funciones. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación”, expresó el directivo.

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La alerta de Kompany: “Mi cuerpo me dijo ¡para ya!”

El estado de salud de Kompany venía con problemas desde hace unos días. El belga estuvo afectado por un virus que, según él mismo reconoció, había repercutido en su estado físico y en su trabajo diario.

A mitad de semana, tras el empate ante Arsenal por la Champions League, el propio Kompany había hablado sobre las dificultades que atravesaba y admitió que no había escuchado las señales de su cuerpo.

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“Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y conseguirlo todo. La semana pasada contraje un virus bastante desagradable y, por supuesto, no escuché a mi cuerpo. Llegó un momento en que mi cuerpo me dijo: ‘¡Para ya!’”, manifestó.