¡Rechazo total! Luis Rubiales responsabiliza a Jenni Hermoso por el beso en ceremonia de premiación del Mundial Femenino: "Ella me subió en brazos y me acercó a su cuerpo"

Tras el beso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le dio a la jugadora Jenni Hermoso durante la ceremonia de premiación en las cual las ibéricas se coronaron campeonas del Mundo, el planeta entero reaccionó a este irrisorio suceso.

Luego de varios dichos y posturas en las cuales se critica el accionar del dirigente, este viernes el propio Rubiales salió al paso de aquellas críticas y por cierto, le respondió a muchos quienes deseaban conocer su versión de los hechos.

Pues bien, este viernes cuando todos esperaban la renuncia al cargo, el calvo dirigente español no tuvo otra fórmula que apagar el incendio con bencina y dio su versión de los hechos.

“Ella me cogió por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien, me levantó del suelo. Casi nos caemos, nos abrazamos“, comenzó así Rubiales su intervención a lo vivido en Sydney el domingo pasado.

Continuó diciendo que “ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y le dije ‘olvídate del penalti, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial’ y ella me contestó, ‘eres un crack‘”, generando el repudio en redes.

Finalmente, afirmó que él le planteó la opción del beso a la futbolista y que ella sí lo aprobó, enfatizando desde su trinchera, que la idea que fue sin consentimiento queda atrás. “Y yo le dije ‘¿Un piquito?’ y ella me dijo ‘vale’. Fue el piquito durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en mi costado y yéndose y riéndose. Esa es la secuencia de todo”, explicó un convencido Rubiales.

“No voy a dimitir”

Ante esta situación, diversos antes futbolísticos, de otros deportes, sociales y hasta judiciales, han emplazado a Luis Rubiales para que deje su cargo, algo que este viernes el propio cuestionado presidente de la organización, rechazó bajo todo prisma.

“¿Es tan grave como para que yo me vaya haciendo hecho la mejor gestión en la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que debo dimitir”, pues bien, les voy a decir: No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir”. concluyó Rubiales.

Campeonas del Mundo rechazan explicación del dirigente y apoyan a Jenni Hermoso

Como era de esperarse, las seleccionadas españolas salieron a respaldar a su compañera a través de las diversas redes sociales, siento Twitter la más requerida. Una de ellas fue la jugadora del Barcelona Alexia Putellas, quien no dudó en apoyar a Hermoso y criticar la postura de Rubiales, “Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera Jenni Hermoso”, dijo la crack española.

Athenea del Castillo publicó “Estamos contigo Jenni Hermoso” acompañando los dichos con la imagen de la número 11 levantando la copa. Por su parte, la portera Cata Coll mostró su molestia señalando “Qué pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… se acabó! Contigo a muerte Jenni Hermoso”, sentenció la golera.