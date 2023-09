Semanas de gran revuelo fueron las que se vivieron dentro del Fútbol Español y todo esto debido al indebido acto que protagonizó Luis Rubiales, el Presidente de la Federación Española de Fútbol tras besar sin su consentimiento a la jugadora Jennifer Hermoso tras la obtención de la Copa del Mundo de España en el fútbol femenino.

Dicha acción generó el repudio de gran parte del mundo, en la que sin duda desde suelo ibérico personajes de suma importancia se volcaron en pedir la salida del presidente de la FEF, quien en una primera instancia decidió no renunciar a su cargo.

Tras varias semanas de puja para que esto se concretará, Rubiales soltó la cuerda y lucha insostenible y confirmó su renuncia como presidente de la Federación Española de Fútbol.

Esto fue confirmado por el propio Rubiales, quien en entrevista con el reconocido periodista británico, Piers Morgan, declaró que ya no seguirá con su cargo y que aquella información, ya fue entregada a los grandes entes del fútbol.

Rubiales deja su cargo en España | Foto: Getty Images

“¿Resignación? Sí, lo tengo que hacer porque yo no puedo continuar mi trabajo. Tomo esta decisión tras haberme asegurado de que mi marcha contribuirá a la estabilidad que permitirá traer a nuestro país el Mundial de 2030″, comenzó declarando Rubiales.

“He transmitido mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo“, esgrimió.

Finalmente, Rubiales comentó como inició su proceso para tomar esta decisión de dejar el cargo de presidente en la Federación, en la que considera que era algo que debía hacer para su bien para él y su gente cercana.

“Amigos muy cercanos me dicen ‘Luis, tienes que centrarte en tu dimisión y seguir tu vida, porque si vas a hacer daño a gente que amas y al deporte que amas, lo que has edificado durante mucho tiempo’. Cuando alguien no está pensando solo en sí mismo, es más una cuestión, no solo mía, sino que no afecte a terceras partes y está en la situación ahora y es lo más inteligente que puedo hacer”, cerró.