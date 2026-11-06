Sevilla vs. Alavés en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Sevilla y Alavés se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla recibe a Alavés este viernes 6 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El Sevilla necesita cortar una racha irregular y el Alavés llega golpeado tras una goleada dura de digerir. Hay margen para que el local recupere terreno en la tabla si consigue hilar un buen resultado puertas adentro.

Ninguno de los dos pelea por algo urgente todavía, pero en LaLiga cada punto en esta altura del campeonato empieza a pesar para meterse en los puestos que importan más adelante.

La actualidad de ambos equipos

El Sevilla viene de un golpe duro en Getafe, donde cayó 3-1 como visitante, aunque antes había mostrado una cara mejor con el triunfo 2-0 ante Osasuna. Es sexto con 17 puntos en once partidos, una posición que le permite soñar con algo más si logra estabilizar su funcionamiento de local.

El Alavés atraviesa un momento complicado. Perdió 6-1 ante el Barcelona en su última salida, un resultado que deja marcas, y antes había sumado apenas un empate ante Málaga. Con 12 puntos y la undécima posición, el equipo vasco necesita reaccionar rápido para no alejarse del grupo de arriba.

El historial entre Sevilla y Alavés

El historial entre ambos tiene al Sevilla como el más ganador: se impuso en 13 de los 30 cruces, por 8 del Alavés y 9 empates, con una diferencia de goles favorable a los sevillanos, 37 contra 29. En los enfrentamientos recientes la paridad se nota bastante, con triunfos repartidos para ambos lados y un empate reciente que confirma que no hay una tendencia clara en los últimos años.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/02/2026 Sevilla vs. Alavés 1-1 Primera División 17/12/2025 Alavés vs. Sevilla 1-0 Copa del Rey 20/09/2025 Alavés vs. Sevilla 1-2 Primera División 20/04/2025 Sevilla vs. Alavés 1-1 Primera División 20/09/2024 Alavés vs. Sevilla 2-1 Primera División 12/01/2024 Sevilla vs. Alavés 2-3 Primera División 21/08/2023 Alavés vs. Sevilla 4-3 Primera División 17/01/2023 Alavés vs. Sevilla 0-1 Copa del Rey 04/03/2022 Alavés vs. Sevilla 0-0 Primera División 20/11/2021 Sevilla vs. Alavés 2-2 Primera División

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Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs

Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 12:15 hs

Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs

Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis