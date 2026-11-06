Sevilla vs. Alavés en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Sevilla recibe a Alavés este viernes 6 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El Sevilla necesita cortar una racha irregular y el Alavés llega golpeado tras una goleada dura de digerir. Hay margen para que el local recupere terreno en la tabla si consigue hilar un buen resultado puertas adentro.
Ninguno de los dos pelea por algo urgente todavía, pero en LaLiga cada punto en esta altura del campeonato empieza a pesar para meterse en los puestos que importan más adelante.
La actualidad de ambos equipos
El Sevilla viene de un golpe duro en Getafe, donde cayó 3-1 como visitante, aunque antes había mostrado una cara mejor con el triunfo 2-0 ante Osasuna. Es sexto con 17 puntos en once partidos, una posición que le permite soñar con algo más si logra estabilizar su funcionamiento de local.
El Alavés atraviesa un momento complicado. Perdió 6-1 ante el Barcelona en su última salida, un resultado que deja marcas, y antes había sumado apenas un empate ante Málaga. Con 12 puntos y la undécima posición, el equipo vasco necesita reaccionar rápido para no alejarse del grupo de arriba.
El historial entre Sevilla y Alavés
El historial entre ambos tiene al Sevilla como el más ganador: se impuso en 13 de los 30 cruces, por 8 del Alavés y 9 empates, con una diferencia de goles favorable a los sevillanos, 37 contra 29. En los enfrentamientos recientes la paridad se nota bastante, con triunfos repartidos para ambos lados y un empate reciente que confirma que no hay una tendencia clara en los últimos años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/02/2026
|Sevilla vs. Alavés
|1-1
|Primera División
|17/12/2025
|Alavés vs. Sevilla
|1-0
|Copa del Rey
|20/09/2025
|Alavés vs. Sevilla
|1-2
|Primera División
|20/04/2025
|Sevilla vs. Alavés
|1-1
|Primera División
|20/09/2024
|Alavés vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|12/01/2024
|Sevilla vs. Alavés
|2-3
|Primera División
|21/08/2023
|Alavés vs. Sevilla
|4-3
|Primera División
|17/01/2023
|Alavés vs. Sevilla
|0-1
|Copa del Rey
|04/03/2022
|Alavés vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
|20/11/2021
|Sevilla vs. Alavés
|2-2
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
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- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs
- Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 12:15 hs
- Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
- Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Sevilla y Alavés se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Sevilla suma 17 puntos en el torneo.
- Alavés suma 12 puntos en el torneo.