Suiza vs. Escocia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Suiza y Escocia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suiza recibe a Escocia este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Suiza ya tiene un pie arriba en la clasificación y quiere cerrar la fecha sin sobresaltos ante una Escocia que necesita puntos para no complicarse más de la cuenta.

No es una final, pero para Escocia funciona casi como tal: cada partido que se le escapa la aleja de pelear más arriba en la Liga de Naciones. Para los suizos es la chance de seguir firmes en la parte alta de la zona.

La actualidad de ambos equipos

Suiza llega entonada después de tres presentaciones sin perder, con dos triunfos convincentes ante Macedonia del Norte y Eslovenia antes del empate sin goles de visitante que cerró su última salida. El equipo está quinto con 13 puntos en cinco partidos, números que lo mantienen cómodo en la tabla general de la competencia.

Escocia, en cambio, tuvo un andar más irregular: ganó su último compromiso de local 2-1 ante Macedonia del Norte, pero antes había caído con Eslovenia después de un buen arranque con triunfo sobre los macedonios. Esa alternancia la dejó en el puesto 28, con 7 unidades, y la obliga a sumar de visitante para no perderle pisada a los puestos que le interesan.

El historial entre Suiza y Escocia

El historial entre ambos es tan parejo como pocas veces se ve: de doce enfrentamientos, cuatro ganó cada uno y los otros cuatro terminaron en empate. En goles también hay cercanía, con ligera ventaja suiza (21 contra 16 de Escocia).

El antecedente más reciente, sin embargo, fue una paliza: Suiza se impuso 3-0 como visitante en septiembre de 2026. Antes de eso, los últimos cruces habían sido mucho más ajustados, con empates y triunfos por la mínima para ambos lados a lo largo de las décadas.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Escocia vs. Suiza 0-3 UEFA Nations League 19/06/2024 Escocia vs. Suiza 1-1 UEFA European Championship 28/02/2006 Escocia vs. Suiza 1-3 Friendlies 18/06/1996 Escocia vs. Suiza 1-0 UEFA European Championship 07/09/1993 Escocia vs. Suiza 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 09/09/1992 Suiza vs. Escocia 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 11/09/1991 Suiza vs. Escocia 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 17/10/1990 Escocia vs. Suiza 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 30/03/1983 Escocia vs. Suiza 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 17/11/1982 Suiza vs. Escocia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Suiza y Escocia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Suiza suma 13 puntos en el torneo.

suma 13 puntos en el torneo. Escocia suma 7 puntos en el torneo.