Sunderland vs. Brighton en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Sunderland y Brighton se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre, Sunderland buscará cortar una seguidilla negativa justo ante uno de los equipos más en forma de la Premier League.

Los de local necesitan sumar para alejarse de la zona baja, mientras Brighton quiere seguir prendido a los puestos de arriba y confirmar que su arranque de temporada no fue casualidad.

Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Sunderland llega golpeado: cayó 3-5 como visitante ante Manchester City y antes había perdido 0-2 de local frente a Arsenal. El empate 1-1 con Brentford, hace ya tres fechas, quedó como el único punto rescatado en ese tramo. Con 4 unidades en cinco partidos y el puesto 14 en la tabla, el equipo necesita un triunfo para no empezar a mirar para abajo.

Brighton, en cambio, atraviesa un gran momento. Viene de golear 3-0 a Arsenal como local y antes había aplastado 5-0 a Coventry de visitante, resultados que lo metieron en el tercer puesto con 10 puntos. El empate 1-1 ante Leeds quedó lejos en la memoria reciente: el equipo encadena victorias contundentes y llega con la confianza de quien pelea arriba de la tabla.

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El historial entre Sunderland y Brighton

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Brighton: de los 11 enfrentamientos ganó 7, Sunderland apenas 2 y hubo 2 empates, con una ventaja ajustada en el goleo general (14 contra 12). En los dos cruces más recientes, Brighton se impuso 1-0 y luego empataron 0-0, lo que muestra que incluso en los últimos años la balanza se mantuvo inclinada para el lado de los de Brighton.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/03/2026 Sunderland vs. Brighton 0-1 Premier League 20/12/2025 Brighton vs. Sunderland 0-0 Premier League 23/08/2011 Brighton vs. Sunderland 1-0 League Cup 19/02/2005 Brighton vs. Sunderland 2-1 Championship 30/10/2004 Sunderland vs. Brighton 2-0 Championship 19/04/1983 Sunderland vs. Brighton 1-1 Premier League 11/09/1982 Brighton vs. Sunderland 3-2 Premier League 01/05/1982 Sunderland vs. Brighton 3-0 Premier League 05/12/1981 Brighton vs. Sunderland 2-1 Premier League 25/04/1981 Sunderland vs. Brighton 1-2 Premier League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 08:30 hs

Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis