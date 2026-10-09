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Sunderland vs. Brighton en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Sunderland y Brighton se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland vs. Albion, Premier League
Sunderland vs. Albion, Premier League

El sábado 10 de octubre, Sunderland buscará cortar una seguidilla negativa justo ante uno de los equipos más en forma de la Premier League.

Los de local necesitan sumar para alejarse de la zona baja, mientras Brighton quiere seguir prendido a los puestos de arriba y confirmar que su arranque de temporada no fue casualidad.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Sunderland llega golpeado: cayó 3-5 como visitante ante Manchester City y antes había perdido 0-2 de local frente a Arsenal. El empate 1-1 con Brentford, hace ya tres fechas, quedó como el único punto rescatado en ese tramo. Con 4 unidades en cinco partidos y el puesto 14 en la tabla, el equipo necesita un triunfo para no empezar a mirar para abajo.

Brighton, en cambio, atraviesa un gran momento. Viene de golear 3-0 a Arsenal como local y antes había aplastado 5-0 a Coventry de visitante, resultados que lo metieron en el tercer puesto con 10 puntos. El empate 1-1 ante Leeds quedó lejos en la memoria reciente: el equipo encadena victorias contundentes y llega con la confianza de quien pelea arriba de la tabla.

El historial entre Sunderland y Brighton

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Brighton: de los 11 enfrentamientos ganó 7, Sunderland apenas 2 y hubo 2 empates, con una ventaja ajustada en el goleo general (14 contra 12). En los dos cruces más recientes, Brighton se impuso 1-0 y luego empataron 0-0, lo que muestra que incluso en los últimos años la balanza se mantuvo inclinada para el lado de los de Brighton.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/03/2026Sunderland vs. Brighton0-1Premier League
20/12/2025Brighton vs. Sunderland0-0Premier League
23/08/2011Brighton vs. Sunderland1-0League Cup
19/02/2005Brighton vs. Sunderland2-1Championship
30/10/2004Sunderland vs. Brighton2-0Championship
19/04/1983Sunderland vs. Brighton1-1Premier League
11/09/1982Brighton vs. Sunderland3-2Premier League
01/05/1982Sunderland vs. Brighton3-0Premier League
05/12/1981Brighton vs. Sunderland2-1Premier League
25/04/1981Sunderland vs. Brighton1-2Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 08:30 hs
  • Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
  • Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
  • Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
  • Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
  • Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
  • Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
  • Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
  • Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Sunderland y Brighton se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Sunderland suma 4 puntos en el torneo.
  • Brighton suma 10 puntos en el torneo.
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