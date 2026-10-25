Sunderland vs. Leeds en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Sunderland y Leeds se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Leeds este domingo 25 de octubre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. El fondo de la tabla aprieta cada vez más fuerte y el Sunderland necesita un resultado que corte una racha que ya empieza a pesar.

Para el local es prácticamente una final anticipada: perder lo deja todavía más lejos de la pelea por salir del descenso. El Leeds, en cambio, llega con la chance de meterse en la mitad de arriba de la tabla si logra sostener el nivel que mostró en las últimas fechas.

La actualidad de ambos equipos

El Sunderland es el colista de la Premier League con apenas 4 puntos en 7 partidos y no la está pasando bien: viene de caer 0-2 como visitante ante el Bournemouth, después de perder también de local frente al Brighton. La goleada sufrida ante el Manchester City semanas atrás todavía resuena como un golpe difícil de digerir para un equipo que no logra enderezar el rumbo.

El Leeds, en el octavo puesto con 10 unidades, llega en una racha más pareja aunque sin del todo encontrar la contundencia: empató 1-1 como local ante el Manchester United en su última presentación, tras caer 1-2 con Arsenal y empatar sin goles frente al Crystal Palace. No gana hace varias fechas, pero tampoco pierde feo, y necesita sumar de forma más regular para despegarse de la mitad de la tabla.

El historial entre Sunderland y Leeds

El historial entre ambos tiene 76 antecedentes y favorece levemente al Leeds, que se impuso en 33 ocasiones por 27 del Sunderland, con 16 empates. En goles la diferencia también es corta: 108 contra 100. En los enfrentamientos más recientes el equipo visitante se quedó con la ventaja en los dos últimos cruces, aunque antes hubo un empate y resultados parejos que muestran una serie sin un dominador claro en el último tiempo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/07/2026 Sunderland vs. Leeds 0-1 Club Friendlies 03/03/2026 Leeds vs. Sunderland 0-1 Premier League 28/12/2025 Sunderland vs. Leeds 1-1 Premier League 17/02/2025 Leeds vs. Sunderland 2-1 Championship 04/10/2024 Sunderland vs. Leeds 2-2 Championship 09/04/2024 Leeds vs. Sunderland 0-0 Championship 12/12/2023 Sunderland vs. Leeds 1-0 Championship 07/04/2018 Leeds vs. Sunderland 1-1 Championship 19/08/2017 Sunderland vs. Leeds 0-2 Championship 04/01/2015 Sunderland vs. Leeds 1-0 FA Cup

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Horario del partido

Chile: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: USA Network

USA Network Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

En síntesis