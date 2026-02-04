Olympique de Lyon venció por 2-0 a Laval por los octavos de final de la Copa de Francia. El brasileño Endrick anotó un golazo que dio la vuelta al mundo y que está generando cierto arrepentimiento en la hinchada merengue.

El ex Real Madrid lleva unos números de ensueño desde su llegada al conjunto francés. A sus 19 años ya demuestra de lo que es capaz futbolísticamente hablando.

Desde su llegada, el formado en Palmeiras ha jugado 5 encuentros en donde ha logrado anotar 5 goles y entregar una asistencia.

Real Madrid ha sufrido más de la cuenta en los últimos partidos. Habiendo quedado fuera de la Copa del Rey frente a Albacete, fuera de los 8 mejores de la Champions League y con un FC Barcelona imbatible en La Liga, los merengues no han tenido su mejor temporada.

Por esto es que destaca tanto su delantero, quien fue cedido en calidad de préstamo por 6 meses al equipo francés. Y que llama la atención por las falencias en delantera que han tenido en los últimos encuentros.

Endrick la rompe en Francia

Tras no sumar muchos minutos con Carlo Ancelotti y con Xabi Alonso, el técnico español decidió enviarlo a préstamo antes de ser despedido. Decisión que está generando mucho arrepentimiento en la hinchada madridista.

¿Qué viene para Endrick?

Este sábado 7 de febrero a las 17:05 horas, Olympique de Lyon deberá visitar a Nantes por la fecha 21 de la Ligue 1. Esto en el Estadio de la Beaujoire.

En síntesis