Esta tarde Olympique de Lyon visitó al Meltz por la decimonovena jornada de la Ligue One. Los comandados por Endrick golearon a los locales por 5-2 para escalar al cuarto puesto de la tabla.

La figura del encuentro fue el recientemente incorporado desde el Real Madrid Endrick, quien lideró de gran manera la victoria marcando un triplete para llevarse los tres puntos a casa.

A sus 19 años el brasileño ya se encuentra haciendo historia y formando su carrera, ya que el club más ganador de la Champions League, fichó al delantero en 2022 cuando apenas tenía 16 años.

Cabe destacar que el formado en Palmeiras venía sin minutos en su paso por los merengues. Esto porque durante los comandos de Carlo Ancelotti y de Xabi Alonso el jugador no estuvo siendo considerado de gran manera.

Ante esta situación el brasileño salió cedido al conjunto francés a inicios de este año y tiene contrato vigente hasta junio del mismo. Es decir, un préstamo de 6 meses.

Endrick marcó un triplete en la victoria del Lyon

Desde su llegada al Francia, ha sido un factor clave en el conjunto de “Les Gones”. Ya que en su corta estadía ha marcado un total de 4 goles en 3 partidos disputados.

¿Cómo le fue a Endrick en el Madrid?

En su paso por el Real Madrid, alcanzó a jugar un total de 40 partidos. Donde logró marcar 7 goles y entregar una asistencia, razón por la que fue enviado a préstamo, esto por la conocida exigencia que tiene el club merengue con sus jugadores.

POS CLUB PJ G E P GF GC DG PTS 1 PSG 19 14 3 2 41 15 26 45 2 Lens 19 14 1 4 33 16 17 43 3 Marsella 19 12 2 5 44 20 24 38 4 Lyon 19 11 3 5 32 20 12 36 5 LOSC 19 10 2 7 34 29 5 32 6 Rennes 19 8 7 4 30 27 3 31 7 Racing d… 19 9 3 7 32 23 9 30 8 Toulouse 19 8 5 6 31 23 8 29 9 Lorient 19 6 7 6 25 30 -5 25 10 Mónaco 19 7 3 9 28 33 -5 24 11 Angers 19 6 5 8 20 25 -5 23 12 Stade Brestois 19 6 4 9 24 31 -7 22 13 Niza 19 6 3 10 25 36 -11 21 14 Paris FC 19 5 5 9 24 32 -8 20 15 Le Havre 19 4 8

En síntesis