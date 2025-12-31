Una noche para el olvido fue la que vivió el polémico portero argentino, Emiliano ‘Dibu’ Martínez tras lo que fue la dura derrota que sufrió su equipo el Aston Villa tras caer por 4-1 ante el Arsenal, en un duelo clave en la Premier League.

El guardameta cerró de la peor manera posible su año en este compromiso, en la que se vió superado por la tremenda categoría del Arsenal, quien se impuso en un partido crucial en la lucha por el título.

‘Dibu’ Martínez era pifiado en cada momento que tocaba el balón por parte de los hinchas del Arsenal, luego tuvo una actuación para el olvido en algunos de los goles del conjunto ‘Gunners’ y la guinda de la torta, fue su encontronazo con los hinchas locales al final del duelo.

Esto fue captado por parte de los fanáticos locales, en la que en la salida del Emirates Stadium, se vio a Emiliano Martínez bastante sacado tras las burlas de los hinchas del Arsenal, en la que tuvo que ser calmado por parte de un integrante de su equipo.

Martínez y una tarde para el olvido en Inglaterra | Foto: Getty Images

Es más, el guardameta fue captado queriendo enfrentar a uno de los fanáticos del Arsenal, quienes se burlaban de él en su salida del estadio, coronando una noche para el olvido para el polémico guardameta argentino.

VIDEO: REVISA EL PAPELÓN DE DIBU MARTÍNEZ