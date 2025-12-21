En las últimas horas se dio a conocer en redes sociales un importante ranking vinculado al fútbol, el cual es liderado por un equipo del fútbol chileno: Rangers de Talca.

El conjunto de la séptima región lidera un inesperado listado, en la que supera a grandes equipos como lo son el Arsenal de Inglaterra, el Bayern Múnich de Alemania, el Cruz Azul de México o el Zenit de Rusia.

¿El ranking? Rangers de Talca es hoy por hoy el equipo con el patrocinio con más antiguedad en la actualidad dentro del fútbol mundial, en la que está vinculada con la reconocida marca PF.

Este ranking lo dio a conocer la cuenta de Instagram ‘Barakfever’, en la que ubicó a Rangers de Talca liderando este ranking, en la que desde 1977 es patrocinado por PF, cumpliendo hasta día de hoy 49 años.

Rangers y su relación fiel con PF | Foto: Instagram

Sus más cercanos perseguidores son el Yokohama Marinos de Japón, que tiene un vínculo con Nissan desde hace 34 años, mientras que en el tercer puesto aparece el Wolfsburg, quien lleva 35 años con Volkswagen como patrocinador.

Otros equipos que dicen presente dentro de este ranking son el Arsenal con la marca ‘Fly Emirates’, Bayerm Múnich con ‘Telecom’, Zenit de San Petesburgo con ‘Gazprom’ y Cruz Azul con ‘Cementos Cruz Azul’

Revisa el ranking a continuación