Alexis Sánchez viajó a nuestro país para afrontar un nuevo partido por la Selección Chilena. El jugador del Olympique de Marsella sería uno de los once futbolistas que saltarían al gramado del estadio Monumental para enfrentar a Paraguay, partido amistoso.

Pero antes, un maduro y sincero Alexis Sánchez habló en extenso con TVN y el periodista Gustavo Huerta, entrevista donde el Niño Maravilla se mostró distendido y reflexionó sobre varios temas polémicos en nuestro país, como la importancia de los equipos nacionales en el extranjero.

“Soy mucho de decir lo que pienso, lo que siento, no me lo guardo. Si hay algo que no me gusta te lo voy a decir, blanco y negro, no puedo ser diferente. Siempre he sido así y la vida me ha hecho crecer y madurar en todo ámbito, en lo personal y también hay que querer”, partió diciendo el tocopillano.

Sánchez aprovechó su visita a nuestro país para hablar sobre varios temas | Foto: Agencia Uno

En la misma línea, agregó que “acá pasa mucho con los jugadores del fútbol chileno, y cuando era chico me pasó, que hacen un gol y se conforman. Yo fui a la Sub 17 de Cobreloa e hice tres goles en Calama, en un momento le hice goles a la Católica y dije ‘soy el mejor’, pero me equivocaba porque ese partido lo vieron tres personas, y nadie en el mundo lo vio”.

“Afuera nadie conoce a Colo Colo, la U o la Católica, pero nosotros en Chile pensamos que son conocidos a nivel mundial y nos equivocamos. A los chicos les pasa lo mismo creo que yo, ellos tienen que entender que la mentalidad de hacer un gol es que al otro fin de semana tiene que ser igual, constancia y seguir”, remató el ex ariete del FC Barcelona e Inter de Milán, entre otros clubes.