Luego del Superclásico donde Colo Colo hizo vale otra vez la localía ante Universidad de Chile, las cosas se complicaron mucho en el cuadro azul donde su entrenador Santiago Escobar enfrenta su primera crisis e incluso se duda de su continuidad.

Por la dureza del resultado ningún jugador azul entregó testimonio luego del encuentro, pero, el volante uruguayo Álvaro Brun conversó con La RedGoleta de RedGol, confesando que "estamos un poco dolidos, pero hay que dejar atrás lo que pasó porque este domingo tenemos otro partido y desde mi punto de vista como jugador lo que tenemos que hacer es cortar ya esta racha adversa de tres partidos".

Respecto a la continuidad o no del entrenador colombiano, el mediocampita no duda un segundo en entregarle todo su respaldo.

"Lo vamos a bancar a morir porque es la filosofía del club que lo trajo, y de mis compañeros. Acá no es tener sólo un culpable. Hay que hacerse cargo de lo que estamos pasando. En el fútbol el primero que se corta es el DT, pero dentro del club yo no he escuchado nada. Estamos a muerte con el trabajo del profe y tenemos confianza que el domingo conseguiremos un resultado positivo para darle vuelta a este momento", afirmó.

Sobre la autocrítica que hizo el plantel luego de la derrota, Brun declara que "eso es algo interno, no lo voy a contar. Pero hablamos y sabemos que tenemos que corregir muchas cosas, el hecho de no recibir goles tan temprano. Obviamente quedamos muy dolidos, a nadie le gusta dejar la imagen que dejamos en un clásico. Hay formas de perder y no fue la manera de hacerlo".

Para el final el oriental reflexiona que "a veces en el fútbol cuando ganas eres Pelé o Maradona y cuando pierdes eres el peor y no existes, y eso te puede repercutir en lo anímico. El secreto está en el día a día y no marearse cuando andas bien o mal. Hay que entrenar día a día y exigirse".