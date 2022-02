Universidad de Chile está tratando de hacer de esta nueva temporada una de resurgimiento en comparación a lo que vivió el 2021 y, para eso, renovó prácticamente al plantel completo que este año solo luchará en el ámbito nacional.

Una de las últimas incorporaciones del equipo dirigido por el colombiano Santiago Escobar, es el mediocampista uruguayo Álvaro Brun, quien no se ha cansado de tirarle elogios al club que lo contrató y por el cual pretende conseguir grandes objetivos.

En conversación con De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports, Brun aseguró estar “Contento, feliz, me encontré un país muy lindo. Estoy en el hotel que me puso a disposición el club, no he salido a ver muchas cosas, pero muy feliz de haber conocido lo que es el mundo Universidad de Chile, estar entrenando, disfrutar a los compañeros, el trato de la gente”, dijo en primera instancia.

Bajo esa misma línea, el charrúa complemento decidiendo que “El otro día, saliendo justo del hotel, te toquen las bocinas, todas esas cosas nuevas para mí son muy lindas, te hacen sentir importante y feliz que voy a representar al más grande de Chile”, aseguró.

El mediocampista, en el cierre, dejó entrever algo de los trabajos de Santiago Escobar: “La metodología de trabajo que tiene el Cuerpo Técnico es entrenar el día posterior al partido y a los dos días, dar libre. Hoy me tomé el tiempo de buscar unos apartamentos, mañana voy a conocer uno y voy a decidir si elijo o no ese apartamento, estamos con esos temas”, cerró.

El próximo desafío de Universidad de Chile y Álvaro Brun será el lunes 28 de febrero, cuando los azules reciban a O’Higgins con la misión y obligación de obtener los tres puntos para subirse a la parte alta de la tabla de posiciones y ser candidatos al título.