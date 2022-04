Ad portas de jugarse la fecha 11 que ya inició con el empate sin goles entre Everton y Palestino, la Asociación Nacional de Fútbol profesional informó que la programación de las últimas cuatro fechas de la primera rueda, está listo.

Dentro de la oferta de partidos, destaca lo que ocurrirá el 14 de mayo por la fecha 13 cuando Esteban Paredes con Coquimbo Unido visiten a Colo Colo en el estadio Monumental, lo que cargará de emotividad este encuentro.

Universidad de Chile por su parte seguirá haciendo de local en el estadio Santa Laura, donde recibirá en mayo a Deportes La Serena y Huachipato (donde enfrentará a la U, Osvaldo González, uno de los últimos referentes que tenía el club universitario en ejercicio).

Así se jugará:

Fecha 12

Sábado 7 de mayo: O'Higgins vs Unión Española, 15.00 horas. El Teniente. Universidad de Chile vs Deportes La Serena, 20.00 horas. Santa Laura.

Domingo 8 de mayo: Palestino vs Deportes Antofagasta, 12.30 horas. La Cisterna. Ñublense vs Universidad Católica, 17.30 horas. Nelson Oyarzún. Coquimbo Unido vs Huachipato, 20.00 horas. Francisco Sánchez Rumoroso.

Lunes 9 de mayo: Cobresal vs Everton, 15.30 horas. El Cobre. Curicó Unido vs Colo Colo, 18.00 horas. La Granja. U. La Calera vs Audax Italiano, 20.30 horas. Nicolás Chahuán.

Fecha 13

Viernes 13 de mayo: Universidad Católica vs U. La Calera, 18.00 horas. San Carlos de Apoquindo. Unión Española vs Deportes Antofagasta, 20.30 horas. Santa Laura.

Sábado 14 de mayo: Deportes La Serena vs Palestino, 12.30 horas. La Portada. Everton vs Universidad de Chile, 15.30 horas. Sausalito. Colo Colo vs Coquimbo Unido, 18.00 horas. Monumental.

Domingo15 de mayo: Cobresal vs O'Higgins, 15.00 horas. El Cobre. Huachipato vs Ñublense, 17.30 horas. CAP.

Lunes 16 de mayo: Curicó Unido vs Audax Italiano, 20.30 horas. La Granja.

Fecha 14

Viernes 20 de mayo: Coquimbo Unido vs Unión Española, 19.00 horas. Francisco Sánchez Rumoroso.

Sábado 21 de mayo: Audax Italiano vs Universidad Católica, 15.00 horas. El Teniente. Universidad de Chile vs Huachipato, 17.30 horas. Santa Laura. Unión La Calera vs Deportes La Serena, 20.00 horas. Nicolás Chahuán.

Domingo 22 de mayo: Palestino vs Cobresal, 12.00 horas. La Cisterna. O'Higgins vs Colo Colo, 15.00 horas. El Teniente. Ñublense vs Curicó Unido, 20.00 horas. Nelson Oyarzún.

Fecha 15

Viernes 27 de mayo: Curicó Unido vs Coquimbo Unido, 20.30 horas. La Granja.

Sábado 28 de mayo: Deportes La Serena vs Audax Italiano, 15.00 horas. La Portada. Cobresal vs Universidad de Chile, 17.30 horas. El Cobre. Huachipato vs Palestino, 20.00 horas. CAP.

Domingo 29 de mayo: Universidad Católica vs Deportes Antofagasta, 17.30 horas. San Carlos de Apoquindo. Unión Española vs Unión La Calera, 20.00 horas. Santa Laura.

Lunes 30 de mayo: Colo Colo vs Ñublense, 18.00 horas. Monumental. Everton vs O'Higgins, 20.30 horas. Sausalito.