Este domingo 12 de marzo se llevará a cabo una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde los pupilos de Mauricio Pellegrino buscarán romper la mala racha de 22 partidos sin saber de victoria en el Estadio Monumental a costa de un Cacique que quiere mantener la hegemonía en casa.

Lo cierto es que el 9 de septiembre quedó grabado en los hinchas azules por ser último triunfo del Romántico Viajero ante el Popular en el recinto de Macul ¿El resultado? Fue 3 a 2 a favor del elenco universitario, los cuales eran dirigidos en ese momento por el histórico César Vaccia.

Pero hay una persona que fue protagonista de dicho encuentro que quedó en el olvido: Eduardo Ponce, ex árbitro FIFA, que fue el encargado de estar al mando de la terna referil en un duelo con mucha historia.

Ponce estuvo presente en el último triunfo azul ante el Cacique en el Monumental | Foto: Agencia Uno

"Puede ser un factor de que Colo Colo siempre es mas local por la forma del estadio. Sin pista atlética, el público se sentía más cerca. La presión para el equipo visitante, se nota bastante, aunque al ser futbolistas profesionales, deberían poder soportar esa tensión", señaló Ponce en conversación con AS Chile.

Para luego, recordar una de las tantas anécdotas del histórico encuentro. "Cuesta recordar, pero tengo una que siempre le cuento a mis amigos. Cuando Rivarola hace el gol, estaba recién instaurado en el reglamento que si la celebración de gol era muy efusiva, el árbitro debía amonestar. Entonces, al momento que Diego anota y se sube a la reja del sector sur, yo tenía muchos jugadores con amarilla, por lo tanto corrí al centro del campo con la intención de no amonestarlo. No porque era Rivarola, más bien porque tenía a muchos con tarjeta. Entonces dije, “esta amarilla como no es por una falta, me la guardo”. Pero hubo un problema, porque en ese momento “Raulito” Muñoz fue a encarar al goleador azul y para no agrandar la discusión decidí ponerle la amarilla a Rivarola", reveló.

"He recibido llamados de amigos y colegas sobre el partido. Mucha gente de la U también me manda Whatsapp y me dicen “que vuelva a dirigir para que puedan ganar en el Monumental (risas). Que es una maldición que les dejé”. Algún día tendrá que romperse ese maleficio de la U", remató.