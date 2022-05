Ariel Holan fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de la Universidad Católica para lo que queda de temporada. El DT trasandino ya dirigió su primer práctica al mando de Los Cruzados y espera sacar del mal momento que viven en el presente Campeonato Nacional, donde están en los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Si bien Holan terminó llegando al elenco de la Franja Cruzada, anteriormente sonó fuerte para poder llegar a la Selección Chilena para reemplazar al uruguayo Martín Lasarte, algo que finalmente no se dio.

Fue el propio ex adiestrador del León de México que explicó en conferencia de prensa lo que tenía pensado hacer después de salir del club mexicano y descartó un llamado de La Roja, además confesó que recibió un telefonazo de los dirigentes del cuadro precordillerano al que no pudo decir que no.

"Realmente no se comunicaron conmigo. Yo tenía otros planes, tenía muchas ganas de ir a ver la Champions Leugue, ver el Mundial de Qatar 2022 y visitar a muchos entrenadores que yo admiro mucho. Tenía planificado ver a DT número unos del mundo y quería ver que cosas podía llevar a mi cuerpo técnico", partió diciendo Holan.

Holan fue uno de los nombres más comentados para poder llegar a la Roja, pero no hubo contactos por él | Foto: Agencia Uno

"Yo estaba en proceso de organización de mis viajes, pero cuando surgió la posibilidad de volver a la UC me gustó el desafío porque es difícil y que requiere de mucho trabajo y esfuerzo", añadió el nacido en Lomas de Zamora, Argentina.

"Decidí aceptarlo por el cariño al club y agradezco la segunda oportunidad que me da. Además, mi familia se siente muy a gusto en Chile y pudimos hacer amigos acá a pesar de la pandemia", cerró el experimentdo DT argentino de 61 años.