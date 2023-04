En la previa del partido entre Unión Española y Huachipato el periodista Cristián Caamaño lanzó una bomba atómica en Radio Agricultura al denunciar que los jugadores dirigidos por Ronald Fuentes habían hecho un asado que se salió de control: "Se agarraron a combos, agresiones varias y amenazas, temas con alcohol".

Según el comunicador había un pacto de silencio y una sanción de rebaja de sueldo para los protagonistas, algo que no aceptaron y por eso no fueron parte del encuentro ante los acereros.

Luis Mejía conversó con el programa partidario Independencia Hispana, donde rechazó la denuncia, asegurando que "fue un asado como se hace en todos los planteles. La semana anterior habíamos hecho otro igual, pero me sorprende todo el tiempo que pasó y que salgan esta clase de noticias, que compañeros han peleado cuando tú nos has visto en el día a día el respeto que hay de los juveniles a los grandes y de los grandes a juveniles, por ahí dicen que Manuel Fernández le pegó a Vicente Conelli, al flaco -Jonathan- Villagra, es totalmente falso"

Agregando que "es todo muy raro, que salga esto es como que todo muy confuso. Como capitán, me tiene muy enojado, salió hasta una cláusula de Ronald Fuentes".

Luis Mejía asegura que hay compañeros amenazados luego de la denuncia (Photosport=

Respecto a los castigos, Mejía asegura que "la dirigencia tendrá que velar por la institución, no nos podemos permitir tener afuera a jugadores importantes, esperemos que estén con nosotros lo antes posible".

En esa misma línea hace una fuerte acusación. "Es una situación difícil para los compañeros porque han recibido amenazas, por eso estoy saliendo a desmentir algunas cosas porque tienen familias, tienen hijos y sufren. En lo personal pienso que lo más seguro es que no van a hablar más de este tema, no queremos que nos saque de foco, vienen partidos importantes", cuenta uno de los capitanes de la Unión.

Para el final, Mejía hace una reflexión: "Unión no merece estar en la posición que está, pero en un asado uno toma un poco más, otro un poco menos, quizás para el próximo otro no toma. Es así, los asados van a seguir existiendo, no entiendo a qué punto quieren llegar con esta cosa que se está diciendo, no estoy de acuerdo, por eso vengo a dar la cara y aclarar muchas cosas (...) al día siguiente nadie faltó al entrenamiento. Lo que uno haga fura de la cancha es otro tema. El DT nos vio a todos temprano en la mañana".