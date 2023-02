Arturo Sanhueza quedará -para bien o para mal- en la memoria del hincha de Colo Colo tras su brillante paso por los albos en la década del 2000, en donde junto a Rodrigo Meléndez consolidaron un mediocampo del terror en el Cacique.

El paso del Rey Arturo por los albos tuvo su momento de mayor expectación en 2006, cuando el Cacique alcanzó la final de la Copa Sudamericana frente a Pachuca, pero no logró quedarse con el que hubiese sido su cuarto título internacional de la historia.

“Hasta el día de hoy no he visto los goles de la Copa Sudamericana. Es algo que cambiaría en mi carrera. Una vez estaban transmitiendo el partido y me fui. En mi cabeza he tratado de borrar ese momento. Habría sido lindo un título internacional”, reveló Sanhueza a Más que Fútbol de DIRECTV Sports.

Colo Colo rozó el cielo en 2006. | Foto: Archivo

El ahora retirado jugador de fútbol reveló que “Tuve una oferta de Necaxa. Tenía contrato prorrogable y quedaba libre. Era una oferta millonaria, pero mi señora me dijo que no me podía ir así de Colo Colo. Antes uno jugaba por otras cosas, ahora los jugadores solo piensan en partir”.

“Los futbolistas ahora se sienten muy poco identificados con sus equipos, ven la selección como una posibilidad de emigrar. Los representantes les inculcan que se van a ir a penas termine el torneo”, complementó en el cierre.

Esta semana, Arturo Sanhueza le puso punto final a su larga carrera como futbolista profesional, en donde con escuetas palabras dijo que “No hay pensamiento que aplaque la pena de decir adiós”.