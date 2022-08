Arturo Vidal es uno de los tantos jugadores representados por Fernando Felicevich, y el actual volante de Flamengo de Brasil no dejó pasar la oportunidad para catalogarlo como "la persona más importante en su carrera".

Recordar que Felicevich ha estado cerca de 15 años al lado del nacido en San Joaquín y ha llevado su carrera a lo más alto, como jugar en clubes como: Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Juventus, Barcelona, Inter de Milán.

Es por esto que el King lanzó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde le dedicó unas emotivas palabras dedicadas a su manager.

“Hoy 11-08-2022, quiero agradecer a la persona más importante en mi carrera, el hombre que es capaz de decirme lo bueno y lo malo, la persona que a mis 15 años llegó sin saber que pasaría en el futuro conmigo”, partió indicando el King.

La foto que subió el King a sus redes sociales | Foto: Instagram

“Siempre me aconsejaste cada vez que me caí o me equivoqué, ahí estabas, cuando estuve solo siempre estuviste a mi lado apoyándome. Gracias hermano, te quiero… Fernando te quiero”, añadió el seleccionado nacional.

El texto fue acompañado de una fotografía en donde aparece Artuvo Vidal, Fernando Felicevich y Erick Pulgar, ambos representados por el agente chileno y recientes fichajes bombástico del Mengao.