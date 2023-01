La Selección Chilena Sub 20 entregó su nómina para el Sudamericano de la categoría, en donde ni Daniel Gutiérrez ni Jordhy Thompson -habituales en las citaciones- estuvieron, situación que desde Radio Agricultura se la achacan a Gustavo Quinteros.

Aseguran que Gustavo Quinteros "le cortó las alas" a dos juveniles de Colo Colo: No los deja ir al Sudamericano Sub 20

La Selección Chilena Sub 20 ya tiene nómina para enfrentar el Sudamericano Sub 20 en Colombia, donde La Roja buscará pasajes para el Mundial de la categoría en un torneo donde evitó el grupo de la muerte y no enfrentará ni a Brasil ni a Argentina en la primera fase.

Una de las sorpresas en la lista de Patricio Ormazábal fue la no inclusión de Daniel Gutiérrez y Jordhy Thompson, jugadores de Colo Colo que venían siendo regulares en las citaciones y todo apuntaba a que entrarían en la nómina.

La desazón para Thompson fue tal que incluso se volcó a sus Redes Sociales para compartir la célebre frase de Marcelo Bielsa de aceptar la injusticia tras no haber sido incluido en la lista final del Sudamericano Sub 20.

Gutiérrez era número fijo en la zaga de La Roja Sub 20. | Foto: Agencia UNO

“Yo entiendo que lo de Jordhy Thompson y también lo de Daniel Gutiérrez fue una petición de Colo Colo que no fueran a la Selección Chilena Sub 20”, reveló en Deportes en Agricultura el periodista Cristián Alvarado.

Bajo esa misma línea, complementa diciendo que “El técnico, ante la escasez de plantel decide que estos jugadores se queden con ellos en el plantel durante la pretemporada porque los va tener considerados por cómo se está dando el mercado de fichajes”.

ver también ¡Bomba!: Gabriel Suazo se aleja de Grecia y otro gigante de Europa le ofrece contrato

La polémica ahora está instalada y habrá que ver si Gustavo Quinteros se refiere a este tema el jueves, día en que está proyectado que enfrente los micrófonos para hablar en la antesala de la Supercopa ante Magallanes el próximo domingo.