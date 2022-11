Si bien la temporada 2022 recién acaba de terminar por los equipos que terminaron de disputar el Campeonato Nacional, varias instituciones ni tiempo de descanso se toman y ya piensan en lo que será el 2023, en donde los directivos acá tienen rol fundamental en cada uno de los equipos para poder confeccionar sus plantillas de la mejor manera pensando en el siguiente torneo.

Por aquello, dos grandes de nuestro fútbol como lo son Universidad de Chile y Universidad Católica, ya se mueven a full sobre lo que trata del mercado de pases, en donde ambos equipos pusieron el ojo en un mismo jugador para poder ficharlo en el 2023 y al parecer, la UC ganaría el quien vive y se quedaría con el jugador en cuestión.

Se trata del defensor nacional que hoy milita en Racing Club de Argentina, Eugenio Mena, quien hace unas horas se coronó campeón del Trofeo de Campeones ante Boca Juniors y apuntan a que tendría todo acordado para transformarse como nuevo jugador de la Universidad Católica para la próxima temporada.

Esta información fue concedida por la periodista Andrea Hernández en el programa Todo es Cancha en Youtube, quien señaló que desde su círculo cercano el ex Universidad de Chile estaría a solo una firma de poder calzarse la camiseta del conjunto ‘Cruzado’.

Eugenio Mena tendría casi todo listo para llegar a la UC | Foto: Agencia Uno

“A mí me dicen que Eugenio Mena está ‘listeilor’ en la Universidad Católica, eso me dicen. Obviamente a la espera de la oficialización. Este contacto con la Católica, este coqueteo viene hace meses, no de ahora”, fue lo que señaló la comunicadora en dicho programa.

De igual forma, los periodistas José Tomás Fernández y Francisco Eguiluz detallaron en la misma transmisión de que en la Universidad de Chile aún sostienen contactos para gestar el retorno del ‘Keno’, pero al parecer la situación ya se pondría cuesta arriba para la U pensando en reforzar su equipo con el Seleccionado Nacional.

La temporada de los rumores dentro del mercado chileno pensando en el 2023 sin duda que nos dejará grandes batallas entre equipos para poder fichar jugadores, en la que la UC pareciera haberle ganado la pulseada a la U para quedarse con su primer ‘Clásico Universitario’ por la carta de Eugenio Mena.