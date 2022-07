Colo Colo derrotó en la agonía a Audax Italiano por 2-1 en un partido muy complicado para los de Gustavo Quinteros. Este resultado le permite alejarse de sus perseguidores en el liderato de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2022.

Pero en medio de la algarabía alba también estaba la indignación itálica expresada por su entrenador, Juan José Ribera, quien apuntó al cometido del juez, Rodrigo Carvajal, quien, a su juicio, fue determinante en el desarrollo.

“No me gusta mucho el arbitraje, en el partido pasado me preguntaron y no hablé. En el inicio de la jugada del primer gol (de Juan Martín Lucero) hay un claro fuera de juego en el principio y no se revisó. Son cosas que te quedan dando vueltas”, señaló en conferencia de prensa.

Pero eso no es todo, también sostiene que Gabriel Costa debió ver la tarjeta roja antes de ejecutar el penal que finalmente le dio la victoria a los albos. “Hay un foul de Costa sobre Labrín que era para doble amarilla, al final el jugador que nos hace un gol de penal debió ser expulsado 15 minutos antes. Creo que hay decisiones (arbitrales) que hay que analizar mejor. A lo mejor el penal es penal, no lo cuestiono y quizás está perfecto, pero Costa debió ser expulsado, de eso no tengo duda. Fue un planchazo en el empeine que en todos los partidos del fútbol chileno es tarjeta amarilla y esta vez no fue”, agregó.

Gabriel Costa le dio el triunfo a Colo Colo. / FOTO: Agencia Uno

Finalmente, Juan José Ribera lanzó sus dardos contra el VAR: “todo lo que sea revisión de debe ser justo, que si se revisan algunas jugadas, que mejor se revisen todas”.

Esta derrota deja a Audax Italiano estancado en la duodécima posición de la tabla de posiciones con 20 puntos, a sólo siete del descenso. En la próxima fecha deben visitar a Deportes Antofagasta, un duelo clave para alejarse de la zona roja.