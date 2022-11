Cristóbal Campos Véliz no estuvo entre los citados que viajaron para disputar el último partido de Universidad de Chile que cayó ante Cobresal en Talcahuano.

Mucho se comentó al respecto sobre ciertas situaciones que circulan alrededor del golero y entre ellas, que la pelea con Ronnie Fernández de hace algunas semanas, gatilló la molestia en la interna de Azul Azul.

Con esa premisa, el comentarista de ESPN lanzó una verdadera bomba que de concretarse, un verdadero terremoto se viviría en el CDA y en la hinchada que ha erigido a Campos como uno de sus predilectos. El entretubos al igual que otros jugadores, conversará con el gerente deportivo, Manuel Mayo.

Campos se reunirá con el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo (Prensa Universidad de Chile )

"Campos el día jueves no se presentó a entrenar, acusó la muerte de un familiar. A mi me informan desde la U que no le creyeron", sentenció el comunicador en el Programa F360 de ESPN.

Por si no fuera poco, entregó una verdadera bombita que tiene que ocurrir este lunes y es que el portero está citado a una reunión con la dirigencia. "Campos está citado a una reunión a las 9 de la mañana en el CDA para definir su situación. Ojo, que independiente que tenga contrato en la U están hasta la coronilla con los comportamientos de Cristóbal Campos", agregó Caamaño, quien luego sentenció que "es clave la reunión", finalizando así la intervención del comentarista.

Por su parte, el portero publicó en su cuenta de Instagram una reflexión que podría ser interpretada desde muchas ópticas y que más tarde borró. En esas palabras daba cuenta que él siempre se la jugó por la U en estos dos años y que no existía nada más importante que querer los colores del club.

Una situación que habrá que seguirla y que este lunes puede escribir un fuerte episodio, donde el plantel está citado para que se hagan presente en el Centro Deportivo Azul, lugar en el que podrían haber novedades.