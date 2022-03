Claudio Borghi pide la palabra en Todos Somos Técnicos de TNT Sports para hablar del complicado momento de Universidad de Chile. El Bichi empatiza con lo que vive el hincha de la U y analiza el presente del Club. "Hay varios problemas, yo no conozco la intimidad del Club, así que sólo opino de lo que puedo ver, leer y escuchar", comienza.

El ex DT de la selección chilena comenta la salida de futbolistas del Club: "Un proyecto como el de (Luis) Roggiero se puede hacer y perfectamente. Quizás si a principio de año o cuando llegó, Roggiero decía 'nosotros tenemos un plantel en el cual no estamos conformes con varios jugadores, así que lo vamos a dejar ir. Vamos a traer jugadores jóvenes, vamos a bajar el presupuesto o traer promesas y vamos a ver cómo nos va este año'", dice.

"Si te dicen eso a principio de año uno dice 'vamos a ver qué sucede con esto', pero no escuchamos estas declaraciones. Se fueron muchos jugadores que para que repetir que defensivamente quedó medio cojo".

El Bichi advierte que hubo un problema de planificación en la pretemporada azul con los viajes a Argentina para jugar el Torneo de Verano: "Haces una pretemporada y tienes dos partidos en Argentina. Entrenaste cuatro días, suspendes el entrenamiento, tienes que viajar, pierdes tres, cuatro días de entrenamiento, después tienes que viajar. Entonces ya empiezas mal. El tecnico no tiene todo lo que necesita o quisiera tener en cancha".

Luego pasa el tema de la directiva: "No sé si los dueños del club son hinchas o no de la institución, porque no los conocemos, pero cuando uno compra una institución compra el activo, los jugadores, la cancha, el entrenamiento, no compra sentimientos. Los sentimientos no se venden. Entonces después de un año complejo donde zafaste -como le pasó a Colo Colo que zafó del descenso- zafaste del descenso y dices 'no hagamos un equipo para armar la Copa Libertadores, porque no estamos, pero competitivo'"

Borghi recuerda la campaña pasada de la U tras el superclásico en Rancagua: "En la quinta fecha tuviste el clásico, lo perdiste de muy mala forma, porque podría haber sido más grave y si recordamos el Campeonato pasado la Universidad de Chile estaba por pelear el campeonato o por meterse en competencias internacionales cuando jugó el clásico ¿Qué pasó a partir de ahí? No ganó más (hasta el partido con Unión La Calera)".

"El clásico determina muchas cosas, hay que ver como salen los jugadores animícamente parados de esta situación, porque claro nosotros sólo nos acordamos de la cancha, pero los jugadores reciben presión en la semana. Los jugadores andan por la calle y ¿Qué te dice el hincha? 'No hemos ganado'", agrega.

En ese contexto enfatiza que para el futbolista también es complejo el momento: "El año pasado tuvimos un jugador tomando un café o un trago y salió en todos lados 'no puede estar ahí' y sí puede, es parte de este mundo. El jugador de la U tiene que estar hasta preocupado de que lo hueveen en la calle".

El campeón del Mundo en 1986 deja un mensaje a los dueños de Azul Azul: "Tengo amigos de la U, importantes y sufren, como sufrimos nosotros cuando nuestro club pierde. Entonces que tengan presente, de que más allá de cualquier negocio que pueden hacer -eso está dentro de las reglas de sociedades anónima, no estoy para criticarlos, no me interesa- que tengan en cuenta que representan una institución muy grande, con muchos hinchas y muy fieles".

"A mí me preocupa porque si Universidad de Chile, Universidad Católica y Colo Colo no tienen un buen Campeonato, nuestro sistema se hunde. Qué bueno que esté mi ídolo puntero (Jaime García, Ñublense), que bueno esté Cobresal, pero todos los que sustentan todo este -voy a usar un término que no me gusta- circo, son los equipos grandes", finaliza.