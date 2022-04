Colo Colo hoy por hoy está viviendo un gran momento tanto en la Copa Libertadores como en el Campeonato Nacional, en donde hoy por hoy lideran en ambos torneos y todo esto ha sido gracias el alza de rendimiento que han tenido individualmente los jugadores del Cacique.

Uno de los jugadores que destaca dentro del plantel de Colo Colo es el portero Brayan Cortés, quien estas últimas temporadas se ha consolidado como uno de los mejores porteros del medio local, la cual lo ha hecho disputar encuentros por la Selección Chilena.

En esta jornada, el arquero del conjunto Popular conversó con Radio Agricultura y comentó cómo ha vivido está nueva etapa defendiendo al país y en ser considerado como el sucesor de Claudio Bravo en el arco de La Roja

“Esa es la mentalidad que tengo, quiero obviamente estar en la Selección siempre, jugar, pero eso me lo va a dar mientras yo siga rindiendo y siga creciendo, así que de más allá no puedo hablar, solo estoy enfocado en hacer las cosas bien hoy en día”, inició comentando el portero de los Albos.

El arquero seleccionado dio a conocer lo que fue su debut en un encuentro de clasificatorias por La Roja, la cual fue en la igualdad a dos tantos ante Colombia en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, en donde Cortés se tomó por sorpresa dicha oportunidad, que pudo aprovechar de buena forma.

“La verdad que ese momento no me lo esperaba. Me enteré ese mismo día que iba a jugar, en la concentración. Obviamente con todo el nervio que uno siente, es un momento que en verdad que el nivel mío en lo personal y el equipo no andaba bien en Colo Colo, entre comillas no venía bien. Enfrentar un partido que era importante para la Selección, jugar ahí por tu país obviamente es una presión que es linda. Las presiones a mi me gustan, te hacen estar en un estado de alerta. Solo pensaba en aprovechar la oportunidad porque no sabía cuando más iba a jugar y el momento en el que estaba era difícil, era ahora o nunca y gracias a dios se hizo un buen partido”, aseveró el golero.

Finalmente, Cortés se proyecta en lo que serán sus próximos años dentro de su carrera futbolística, en donde espera sostener su gran nivel, para poder dar su gran salto al fútbol internacional, en donde reveló cuál sería su destino preferido.

“Lo veo con mucha motivación, obviamente quiero seguir andando bien, quiero seguir rindiendo los partidos que se vienen. Mi aspiración siempre es ir a jugar a Europa, mi meta, mi logro sería jugar allá y obviamente estando en la Selección. Quiero seguir sumando minutos”, cerró.