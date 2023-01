Tras la caída de Universidad de Chile ante Huachipato, este lunes se le bajó el telón a la primera fecha del Campeonato Nacional. Los azules no pudieron ante los acereros y terminaron cayendo por un contundente 3 a 1 en el Estadio Santa Laura.

El partido de los universitarios y los siderúrgicos no solamente se robó las miradas de los hinchas del Romántico Viajero, sino que también de un actual jugador de San Luis de Quillota: Brian Fernández, el cual es hermano de Leandro Fernández, delantero de la U que ayer hizo su estreno oficial con la camiseta azul.

El jugador de 28 años utilizó su cuenta de Instagram para subir un video que llamó la atención tanto de los seguidores de Colo Colo como los bullangueros, el cual fue comentado en las diversas redes sociales.

Y es que Fernández grabó a su compañero Juan Méndez, el cual estaba con la camiseta de la institución laica, y fue ahí que le hizo el característico gesto albo con su mano, la cual causó la risa del ex Deportes Puerto Montt, quien lo corrigió y le hizo el gesto azul.

El gesto de Fernández que llamó la atención en redes sociales | Foto: Instagram

Vale recordar que el actual jugador del conjunto canario de la Primera B en más de alguna oportunidad ha demostrado su deseo de vestir la camiseta del Cacique y tras su exitoso paso por los Cementeros estuvo cerca de hacerlo, pero todo se estancó.

"No dudaría en decirle que sí (a Colo Colo), me voy el día que ellos me digan. Esa es la realidad, te soy sincero, siempre he querido vestir esa camiseta", dijo en su momento a Dale Albo.

De esta manera, habrá que esperar si finalmente en las próximas temporadas Fernández cumplirá su sueño de vestir o no la camiseta del "Eterno Campeón".