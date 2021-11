Uno de los jugadores del momento en el fútbol chileno es Gonzalo Sosa. El delantero argentino de Deportes Melipilla está teniendo una gran temporada en el Campeonato Nacional y es el actual goleador con 21 anotaciones, uno más que Joaquín Larrivey de Universidad de Chile.

El nacido en Santa Fe, Argentina, gracias a sus goles sigue manteniendo la fe de los hinchas de Los Potros de cara a una posible salvación del descenso y ha comenzado a llamar la atención de varios equipos del fútbol chileno y en el extranjero, entre los que destacan: Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica.

El representante del ariete, Luciano Krikorian, conversó con el medio deportivo AS Chile acerca del futuro del futbolista de 32 años, el cual vive su mejor temporada en el fútbol profesional.

"Sé que hay un interés de Colo Colo. Hubo conversaciones y están preguntando en el club (Deportes Melipilla). Hay interés de equipos de China, de Arabia. Hoy, cerrar algo es imposible, porque con el torneo que está teniendo, y cada vez está mejor y no para... Hay que estar tranquilos. Por suerte, él no se vuelve loco. No se le va la cabeza para cualquier lado",

"Colo Colo es un equipo inmenso y todos los jugadores son de jerarquía. Ahí hay que pelear un lugar y calculo que jugará el que esté mejor. Hoy no hay duda de la titularidad de Zavala y Gonzalo en Colo Colo... Y no tengo dudas de que si Colo Colo lleva a Gonzalo, es para jugar", agregó.

Pero, Krikorian y Sosa no se cierran a llegar a ningún club del fútbol chileno. "A Gonzalo le encantaría jugar en uno de los grandes de Chile. De hecho, tengo conversaciones con los tres clubes (Colo Colo, la U y la UC). No es que me lo estén pidiendo para cerrarlo, pero me llaman para preguntarme cuál es la situación de él. Salvo que venga una propuesta económica muy buena, él se quiere quedar en Chile", sentenció.