Universidad de Chile entró en una incesante búsqueda por contar con un nuevo director técnico para la temporada 2023, en donde los azules tendrán la obligación de cambiar la cara de los últimos años y pelear arriba en la tabla de posiciones.

En las últimas horas han surgido nombres como Mariano Soso, Martín Lasarte, Sebastián Beccacece y Mauricio Larriera, entre otros. Este último atendió el llamado de Bolavip Chile y rompió el silencio sobre los trascendidos que lo vinculan al cuadro azul.

“Si realmente fuera así, me llenaría de orgullo, pero me parece que no dejan de ser trascendidos. Desde que salí de Peñarol cuando di un paso al costado se han dado un par de sondeos, pero hay cosas que han salido de allá y acá me atan o me vinculan a determinados equipos y en realidad nada”, dijo.

Larriera dio un paso al costado en Peñarol. | Foto: Agencia UNO

Eso sí, Larriera no está tan sorprendido que su nombre suene en la U: “Por ahí puede que mi nombre caiga bien porque tengo un pasado en la U muy lindo con Gerardo, llegamos a semis de Copa Libertadores con el club y lo otro que puede sumar es que dirigimos a Peñarol con éxito deportivo por la forma en la que jugó el año pasado”.

En el cierre, el ahora ex entrenador de Peñarol de Uruguay aseguró que los sondeos desde este lado de la cordillera “Me toma con mucha sorpresa”, a la espera de que pueda concretarse algo si pasa más allá de los sondeos.

¿Será una posibilidad? Lo cierto es que el nombre de Mauricio Larriera está en la órbita de Universidad de Chile y podría ser, eventualmente, el segundo uruguayo en menos de un año en calzarse el buzo de Universidad de Chile tras el paso sin pena ni gloria de Diego López en los azules.