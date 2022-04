César Cortés vive un prometedor presente en un Magallanes que luego de ocho partidos en la difícil Primera B, está firme en la punta del Campeonato con 22 puntos a largas nueve unidades de Cobreloa. Y precisamente el Chester ha sido uno de los gestores en el campañón de la Academia, sin ir más lejos, el volante marcó el fin de semana en el triunfazo albiceleste ante Barnechea por 4-0.

El iquiqueño formado en Universidad Católica cumple 20 años de profesional con un recorrido que incluye pasos por España y Polonia y que luego de levantar la Copa con Huachipato en 2012 llegó a la U por petición expresa de Jorge Sampaoli antes que el casidense dejara a los azules para ir a la selección chilena.

"Venía hace rato meditando la posibilidad de llegar a Magallanes porque conocía mucho al entrenador (Nicolás Nuñez), su método de juego y sabía que con mis características me acomodaría rápidamente y después con la llegada de varios jugadores que tienen recorrido, más los jugadores jóvenes que hay en el club, se fue generando una mística y creo que se ha visto reflejado en la cancha", afirma de entrada.

¿Cómo vive este momento, César?

El objetivo de principio de año ha sido ascender, pero el camino ha sido bonito y lo pasamos muy bien entrenando y eso lo trasladamos a la cancha, si bien tenía expectativa de cómo se nos iba a dar el año, creo que el período que llevamos ha sido muy positivo, nos tiene felices, estoy feliz y jugar cómo lo estamos haciendo, a todos nos tiene muy contentos.

¿Siente que en esta etapa de su carrera disfruta más jugando al fútbol?

Sí, es harto el tiempo de recorrido y en este momento me siento afortunado porque el cuerpo técnico tiene una filosofía de juego, una manera de ver el fútbol similar a la que me gusta a mí, y por eso digo que es una fortuna haber coincidido y estar jugando en Magallanes, el equipo también se lo toma de manera alegre, hemos hecho las cosas bien y eso lo demostramos en el campo de juego.

¿Cuáles son las diferencias que ha evidenciado entre la Primera B y la serie de honor donde siempre jugó?

Creo que la diferencia más grande es el tiempo de decisión, tenemos un tiempo más para decidir, para dar un pase, para un remate, para finiquitar o salvar un gol. Me he dado cuenta que los equipos basan mucho su juego en la forma física y en el recorrido y un poco abandonan las posiciones, son un poco más desordenados, y eso da más tiempo al estar más ordenado para decidir y marcar diferencias.

¿Cómo se lleva con los jugadores jóvenes, pesa mucho la diferencia generacional?

Bien, es divertido convivir con gente tan joven, llenan de alegría el camarín, a uno mismo, son muy alegres y responsables para la edad que tienen, ellos tienen las cosas muy claras así que esa relación ha sido muy buena, son futbolistas que saben escuchar y aprenden rápidamente, es una buena mezcla y resalto la madurez y el desarrollo que han tenido.

¿Quién pone la música en ese camarín, los jóvenes o los experimentados?

La música es de ellos, están más actualizados, se saben todos los pasos de Tik-Tok, son bien alegres y divertidos y uno que es más serio o cree que está pasado de moda, se cree más joven a veces (ríe), tienen una linda manera de ver la vida.

¿Hasta cuando pretende jugar?

Son 20 años de recorrido en el fútbol y lo he pensado y esta es mi última temporada en el fútbol profesional.

¿Qué pasa si Magallanes asciende a Primera, lo pensaría?

Es pronto para decir si Magallanes va a ascender o no, pero son decisiones que ya están tomadas y lo más importante y más lindo es que he adquirido un compromiso con el club y que me encantaría verlo en Primera después de tantos años y me encantaría que volviera a esa serie.

¿Se ve como entrenador a futuro?

De momento tengo el título, pero veremos, quiero terminar mi carrera bien, tomar un respiro y reflexionar cuáles serán mis pasos. Me encantaría ser DT, pero también quiero estudiar para ser director deportivo, así que voy a ver.