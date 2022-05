Histórico ex DT de Universidad de Chile, César Vaccia, se mostró feliz por el triunfo de los azules ante Huachipato por el Campeonato Nacional 2022, en donde fue enfático en señalar que no es la mejoría esperada, pero al menos se está mejorando respecto de lo que se venía haciendo.

Universidad de Chile, poco a poco, se empieza a reencontrar son su fútbol bajo las órdenes de Sebastián Miranda y ayer logró un importante triunfo ante Huachipato por 3-2 en el Campeonato Nacional 2022.

Si bien los azules sufrieron más de la cuenta ante los acereros, la U mostró pasajes de buen fútbol que ilusiona a sus hinchas. Pablo Aránguiz -quien fuera duramente criticado en 2021- salió entre aplausos tras el gran partido que realizó y ayudó a que la U dejara los tres puntos en cancha.

Tras el pitazo final, Bolavip se puso en contacto con un hombre que tiene voz autorizada para hablar de Universidad de Chile: César Vaccia, ex DT campeón con los azules y un histórico entrenador del fútbol chileno.

La U lavó heridas en Santa Laura. | Foto: Agencia UNO

El experimentado ex DT asegura que la irregularidad es el gran talón de Aquiles en la U: “El primer tiempo, los primeros minutos, fue más o menos lo mismo de siempre; muy erráticos. Ya después de los 20 minutos se paró y empezó a tener más juego. En la segunda mitad empezó muy bien y otra vez volvió a ceder la iniciativa a Huachipato”.

Vaccia puso énfasis en que los goles de la U no fueron precisamente por jugadas maestras, diciendo que “Este partido hizo tres goles, creo que ha mejorado obviamente, pero queda mucho todavía por mejorar. Aún así los goles que hizo no son tan elaborados; hay un penal, otro que Osvaldo (González) la entrega a Aránguiz, no son tan elaborados, pero antes no teníamos ni siquiera esa suerte”.

En el cierre, César Vaccia valora los tres puntos obtenidos ante Huachipato, pese a que no fueron logrados ‘de la mejor manera’: “Lo importante es el resultado y que evidentemente hay una mejoría, no la que queríamos nosotros probablemente, pero está mejorando”, remató.