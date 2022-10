Universidad de Chile y Unión Española empataron sin goles en el estadio CAP de Talcahuano, dejando un mal sabor por las pocas ocasiones de gol en ambos equipos y porque protagonizaron derechamente un mal partido.

Claudio Borghi en Todos Somos Técnicos de TNT analizó el encuentro. "Comparto el reclamo por el poco fútbol que vimos, a mí no me gustan mucho las estadísticas, y menos cuando no me convienen, pero mirando los números de los últimos partidos, y la estadística de este duelo, hubo sólo un tiro a puerta de Unión Española. Y es difícil ganar un partido sin tirar al arco", aseguró.

Agregando que "no digo llegadas claras, digo que alguien se anime de 20-25 metros. Que pegue en alguien la pelota y el desvío genere peligro de gol. Muy pocas ideas y es preocupante porque son dos equipos que están jugando una semifinal".

El Bichi cree fírmemente que ninguno de los dos equipos -con ese nivel- está a la altura de Magallanes, quién sacó pasajes para la final dejando a Huachipato en el camino.

"Ya hay un finalista y la pregunta es si estos dos equipos, cualquiera de los dos, le puede ganar a Magallanes, que todavía es un equipo de Primera B. Es preocupante en nuestro fútbol la poca claridad en ataque de los equipos", cerró.

Todo se resolverá el 2 de noviembre a las 19:00 en el estadio Santa Laura, cuando Universidad de Chile visite a Unión Española por la semifinal de vuelta de la Copa Chile 2022.