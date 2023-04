Claudio Borghi analizó en Todos Somos Técnicos los lamentables hechos que dejó el Clásico Universitario 196 entre Universidad de Chile y Universidad Católica en Concepción.

El actual comentarista de TNT Sports hizo una dura radiografía y profundizó en varios factores que afectaron a este duelo y también a lo que es el fútbol chileno, quien ha tenido varios momentos de violencia en los estadios.





"Yo dejaría el fútbol de lado hoy, porque estaba todo para que se diera un espectáculo lindo. Creo que la Universidad de Chile hace mucho tiempo que no jugaba con tanto público, me podrán corregir si no es así. Gente de un solo equipo, la cancha estaba en perfectas condiciones, el partido no era nada interesante, pero se estaba jugando", comenzó diciendo 'Bichi'.

"Desgraciadamente no tengo la solución para estas situaciones que se están viviendo. Yo voy al estadio hace muchísimo, no solo como hincha, después fui jugador, después fui entrenador y ahora en los medios. Debo reconocer que a algunos estadios me da miedo ir. Tengo algunas precauciones, llego temprano, digo ¿con quién me voy a topar? ¿A quién me voy a encontrar? Y si tenemos miedo nosotros, que vamos de toda la vida al estadio, imaginen a aquellos que van por primera, segunda o tercera vez", agregó.

Y complementó con que "hoy habían muchos niños, muchas mujeres, familias y digo ¿Qué pasará ahora con esta gente que vivió esta experiencia tan traumático dentro de un estadio? Yo no puedo entender y acá quiero ser claro, nosotros somos rivales deportivos, no enemigos y esto hablo cuando nos enfrentamos equipos tradicionales. Yo no odio a nadie por tener otro color de camiseta, de hecho tengo muchísimos amigos que son de otros equipos".

El duelo fue suspendido debido a un ingreso violento de barristas azules | Foto: Photosport

Por otra parte, mantuvo que "yo voy por el espectáculo, me gusta que se juegue bien, pero hoy se daban las condiciones para que no hubiesen problemas. Toda gente de Universidad de Chile y aparecen unos tipos que le arruinan el espectáculo no solamente a la gente que fue, a los jugadores. Si supieran lo que cuesta montar un partido deportivo a dos equipos que son de Santiago y que ven a jugar a regiones es carísimo, la logística, el esfuerzo, muchos hinchas de Santiago se fueron a regiones y muchos hipotecaron creo que una semana de trabajo para costearse los gastos y aparece esto".

"No tengo la solución para esta circunstancias. Yo sería más duro, pondría torniquetes en la cancha, haría dos anillos para que la gente pueda entrar tranquila, le daría más derecho a Carabineros en el caso que hubieran incidentes, pero nada de esto sucede", manifestó.



Por último, también le hizo una repasada a las autoridades que están a cargo del fútbol en nuestro país.

"Algunos de ustedes, que estamos todos los días en el fútbol ¿Han escuchado hablar a Pamela Venegas alguna vez? Ahora hablo, pero no sé cuáles son los planes para que no hubiesen problemas en los estadios. Yo creo que es un tema de educación, que no será de un día para otro que podamos solucionar esto. Podemos estar bien económicamente, pero si no tenemos educación de nada sirve. Yo creo que el problema de hoy amerita un reunión de todos los presidentes del fútbol chileno y que se pongan de acuerdo ellos en controlar a la gente que es hincha de su equipo. No hay otro posibilidad", expresó Borghi.

"Cada vez que hay un problema, escucho decir al presidente 'esta delicuencia, vamos a ver qué hacemos con estos delincuentes, pero nunca pasa nada y es más, entran todos los domingos a la cancha", cerró.