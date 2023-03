Colo Colo y Universidad de Chile están a seis días de verse las caras nuevamente en el Estadio Monumental, compromiso que se ha transformado en una verdadera tortura para los hinchas azules en los últimos años.

“Una cosa es la historia que dice que Colo Colo, más allá de los momentos porque en estos años de supremacía en muchos clásicos ha llegado mal, lo termina ganando igual a Universidad de Chile”, analizó de entrada Claudio Palma en diálogo con Bolavip Chile.

El histriónico relator habló del presente azul: “Hay algo que se pronto es multi factorial y es muy difícil de definir. Por los dos lados hay voces que tratan de explicar lo que le pasa a la U en el Monumental. En el presente, se ve una U más pragmática, ordenada y que, si bien bajó en el último partido contra La Calera, se ve que tiene le sello de un técnico serio que tiene las cosas claras, que no va salir a regalarse”.

El 2013 fue la última vez que la U derrotó a Colo Colo, con gol agónico de Aránguiz. | Foto: Agencia UNO

“Colo Colo me parece que es otro, no es el del año pasado. Tiene problemas serios defensivamente. Ayer anduvieron bien pero no fueron muy atacados, hay que verlos en un mano a mano con Osorio o Palacios que se manejan bien. Ofensivamente, veremos si pone a Benegas con Lezcano que ha andado bien cuando entra”, complementó.

Para englobar su idea, Palma cierra diciendo que “Futbolísticamente llegan parejos, de pronto la U ha sido más regular, pero hay otros factores y uno siempre tiende a pensar que esta será la oportunidad de la U de sacarse la espina de no ganar en el Monumental en tantos años”.

Albos y azules se medirán el próximo domingo 12 de marzo a las 18:00 PM de Chile continental en un duelo que paralizará al fútbol chileno que verá cómo los dos equipos más grandes y potentes del país se vuelven a cruzar.