Coke Contreras con cero fe en los chilenos en Copa Libertadores: "Colo Colo tiene que ir a no perder y Ñublense no tiene costumbre en estos torneos"

Si decimos "equipos chilenos en Copa Libertadores", indudablemente que ambos conceptos no caminan juntos producto del pobre nivel mostrado por los cuadros de nuestro país donde salvo Colo Colo el 2018 llegando a cuartos de final y Universidad Católica a octavos el año 2021, poco y nada se puede rescatar.

Pero la ilusión siempre está de cara al inicio de una nueva edición y este miércoles, los equipos de este lado del continente tendrán su primer examen. Uno de ellos, es el actual campeón, Colo Colo que visita al Deportivo Pereira de Colombia.

El recordado Jorge Coke Contreras dialogó con Bolavip Chile y tuvo palabras para lo que será el debut de los albos y por cierto, el de Ñublense. El ex seleccionado nacional fue enfático en señalar que los de Gustavo Quinteros, se deben preocupar primero, de intentar de ir a buscar un buen resultado.

"Lógicamente tiene que ir a no perder y poder mostrar un buen funcionamiento, porque Colo Colo ha sufrido muchos cambios y no ha podido plasmar lo que quizás Quinteros tiene en el grupo, le ha costado", remarcó el otrora talentoso jugador.

Contreras enfatizó que "esperanzarse con un buen inicio en Copa Libertadores, a mi no me da. Obviamente como equipo chileno, ojalá que logre empatar y así se van a ir aceitando con un buen funcionamiento y agarrar la idea y forma para que mejore la campaña del equipo", puntualizó.

Colo Colo viene de vencer a Huachipato como visita. Un buen apronte para su debut copero en Colombia (Photosport)

Finalmente, no tuvo buenos augurios para el debut de Ñublense en la copa ante Racing de Avellaneda, debido a la poca experiencia en estas instancias. "No, Ñublense la tiene complicada. No es un equipo que tenga costumbre en estar en competencias como esta. Juegan bien al fútbol, tiene toda una dinámica bien manejada, pero le toca un grupo complicado y difícil", concluyó.