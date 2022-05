Leonardo Gil pide paciencia para mostrar su mejor versión como el 10 de Colo Colo: "Mi posición es nueva, me estoy adaptando"

Colo Colo derrotó con sufrimiento a un aguerrido Curicó Unido por 2-1, donde los dirigidos hoy por Leandro Stillitano fueron de más a menos, pero igualmente pudieron sacar adelante la tarea para quedar como exclusivos líderes del Campeonato Nacional 2022.

Uno de los motores del equipo en el primer tiempo fue Leonardo Gil, quien demostró estar cada vez más adaptado a su nuevo rol de creador y aportó con la asistencia para que Juan Martín Lucero abriera el marcador. “Mi posición es nueva, hay que tener paciencia, me voy adaptando", comentó el mediocampista tras el compromiso.

En esa misma línea se mostró feliz por lucir su faceta de habilitador y recalcó que "hago lo mejor posible, es lindo ser asistidor para los delanteros que están anotando, hay que seguir teniendo esta regularidad".

El Colorado aprovechó de analizar lo ocurrido en La Granja y valoró el resultado. "Estoy contento, hicimos un gran partido, aunque en el segundo perdimos el control del balón, pero tuvimos llegadas. Fue apretado, pero teníamos que ganar para quedar punteros. Venimos haciendo buena performance, en torneo y la Copa", destacó.

Asimismo, reconoció el bajón del equipo en los segundos tiempos. "En lo físico es normal bajar un poco por los partidos que estamos teniendo, pero es la misma propuesta, mismo juego. Merecimos ganar por cómo jugamos en el primer tiempo. Necesitamos esta contundencia para pelear por los objetivos", puntualizó.

En medio de este auspicioso momento de Colo Colo, al volante se le abrió el apetito y avisó que quiere ganarlo todo. "El primer objetivo era ser campeón de la Supercopa, luego tenemos la Copa Chile que arranca el mes que viene y también está el torneo, que es cuenta pendiente y es el objetivo principal. En la Copa queremos ser competitivos, no debemos aflojar", señaló.

Por eso para cerrar contó una charla que ha tenido con sus compañeros, donde reflexiona por la forma de jugar del equipo. "Siempre le digo a mis compañeros que duermo tranquilo, estamos concentrados, metidos. Me voy preocupado si no corremos o no jugamos fútbol, pero hoy el equipo está sólido. A veces todos erramos, lo más importante es darle confianza a los compañeros", completó.