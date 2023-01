Universidad de Chile disputará este sábado un trascendental duelo contra Unión Española, partido donde los azules buscarán dejar atrás la dura derrota ante Huachipato en el estadio Santa Laura, en el debut de Mauricio Pellegrino en el fútbol chileno.

En la antesala del partido, en el programa de Youtube "Balong" que conduce Manuel De Tezanos Pinto, el reconocido periodista Marcelo Díaz que conoce todos los pormenores del elenco universitario explicó el por qué la U le cerró las puertas del CDA para poder ingresar a realizar sus respectivos informes para TNT Sports.

"En la previa del partido de la Católica con la U, que la U volvía al Estadio Nacional, yo estoy en el CDA como todos los días habitualmente y los jugadores no se habían ido porque generalmente se van entre las 12:30 y las 13:00 horas. No se había ido ninguno y yo estaba a las afueras del CDA. Pasa un utilero que me dice que todo el plantel estaba haciendo un asado...", comenzó diciendo el comunicador.

El veto de Díaz del CDA llamó la atención de los hinchas azules | Foto: Captura

Agregando que "yo estoy en mi despacho y digo que el plantel todavía estaba adentro del CDA porque estaba en un asado, un asado de camadería, de unión, para llegar bien al Clásico Universitario. Eso fue lo que dije yo, no dije nada más".

"Al día después me llaman y me dicen que no voy a poder a volver entrar al CDA porque conté lo del asado y porque yo sabía más cosas que los otros. Entonces pregunto ¿Quién alegó? Y me responden que los jugadores, los capitanes. Después un tweet mío se viralizó y llegó a oídos de Ronnie Fernández y Felipe Seymour", complementó.

"Ronnie me llamó un día después y me dice ¿Cómo andai diciendo que yo te saqué? Yo no tengo facultad para sacar a nadie...Ahí yo le dije que me dijeron que los jugadores se habían molestado y él mismo me dijo que se habían molestado...En un momento fue tensa la conversación, fue como media hora", sentenció Díaz.