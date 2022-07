Universidad de Chile y Colo Colo se verán las caras en el Superclásico 192 del fútbol chileno y como ya es costumbre, son varias las declaraciones que se dan en la semana previa al compromiso por jugadores, ídolos o referentes e hinchas de ambos equipos.

Durante este miércoles y en la emisión de Todos Somos Técnicos, se vivió un áspero cara a cara entre el contertulio de Colo Colo en el programa Show de Goles, Rodrigo Torres, y el ídolo azul Johnny Herrera. El ex portero de la U fue el primero en apuntar sus dardos contra el representante de los albos.

"A ver, tengo que ser hincha y están hablando de ellos. El típico hincha colocolino que 'sí y todo ese cuento'. Después van y pierden en el último minuto y se les escapa los campeonatos. Así, siguen y siguen", dijo Samurai.

"Hoy por hoy el momento de la U no es bueno, está más que claro, pero creo que son ciclos y espero que este domingo termine este ciclo que Colo Colo ha ganado tantas veces. Espero que la U haga un papel digno, nada más", agregó Johnny.

Ante aquello, Torres sacó un dato en contra del ex guardameta del Romántico Viajero y en que sostuvo que le convirtieron 32 goles en los clásicos que Herrera disputó.

"Entiendo a Johnny, si le hicieron 32 goles en los clásicos. Entiendo lo que dice ahora como hincha, porque como en la cancha querido Johnny, usted sabe", sostuvo el hincha albo. A lo que Johnny respondió. "Si po, como finales, dos te ganamos".

Azules y albos se ven las caras en el Superclásico 192 | Foto: Agencia UNO

En eso, el fanático del Cacique reconoció que mientras el ex meta estuvo en actividad, fue el que más clásicos ganó jugando en su posición. Eso sí, insistió que la disputa está en la cancha y llamó a que los azules comiencen a revertir la mala racha y estrechar el historial.

"A pesar que usted fue uno de los arqueros que más clásicos ganó. Si no me equivoco jugó 24, ganó 7 y perdió 12, por ahí. Eso lo respeto, pero el argumento es la cancha, no hay. Si por eso digo que para ser el partido más importante, por las barras que son las más grandes del país, hay poca competencia en la cancha y eso lamentablemente la historia se va alargando", argumentó Torres.

"Si la U no remonta, quizás en qué va terminar esto, con los años quizás en que va a terminar. Ustedes han estado peleando para irse a la B", cerró el seguidor colocolino.