Cristián Arcos entregó su análisis en Radio ADN junto a Los Tenores de lo que fue la victoria que obtuvo en Colo Colo ante Universidad de Chile en el Superclásico 191 de fútbol chileno, el cual se jugó este domingo en el Estadio Monumental. En primera instancia entregó su opinión con respecto al equipo albo.

En cuanto a las declaraciones de Gustavo Quinteros tras el partido, el periodiste dijo. “Hay algunos elementos que mencionaba Gustavo Quinteros de cuando decía ‘jugamos igual que todos los partidos, pero ahora se nos abrió el arco’. Yo discrepo, creo que puede haber una concepción que él siempre quiere mantener: De presionar arriba, que los laterales suban y hagan daño, de recuperar rápidamente la segunda pelota, de que Costa aparezca en la zona entre central y lateral donde hace daño, pero no lo había mostrado".

"Puedes tener la misma idea, pero el desempeño de los jugadores me parece que tuvo un alza importante. Hoy Solari crece en relación a lo que había mostrado y se parece mucho más al que conocemos. Gil crece en relación a los partidos anteriores, Lucero crece como jugador colectivo, Pavez hizo un partido enorme", agregó Arcos.

El comunicador también agregó al desempeño de Óscar Opazo y Gabriel Suazo."En fin, los laterales Opazo y Suazo hacen un muy buen partido. Ese es un punto, no es tampoco que esto de que ‘Colo Colo jugó como siempre, pero hoy metió los goles’. No, creo que jugó mejor. Ahora, para jugar mejor se requiere que haya diferencia de goles de 4-1, un equipo que juegue probablemente muy bien y otro que no le salga ni una".

En la vereda contraria, el periodista abarcó el nivel de los azules y fue crítico. "Lo de Universidad de Chile es inquietante en términos de rendimiento. Tú imaginas este equipo de la U, le cambias esta camiseta azul por la de otro color y es cualquier equipo, no parece la Universidad de Chile. No parece un equipo que distinga algunas identidades que debe tener la U más allá de lo futbolístico, porque los esquemas futbolísticos pueden cambiar; 4-4-2, 4-3-3 o 3-5-2".

Y continuó. "Se gana con todos los esquemas y se pierde con todos los esquemas, pero hay identidades en el fútbol que se deben mantener, respetar y auto respetar. O sea, tú respetar la identidad de tu propia institución".

Arcos cree que Santiago Escobar debe mantener un once fijo. "Nadie quiere jugar mal. Los jugadores de la U no entran a la cancha diciendo ‘¿sabes qué? Hoy vamos a entrar pésimo y nos meterán tres goles en 15 minutos’. No, eso no ocurre, pero hay maneras como para prevenir este tipo de situaciones y las maneras son; consolidar una formación y sobre todo un plantel, porque lo de un partido puede ser algo determinado".

Y puso de ejemplo a los cuatro partidos previos al Superclásico. "Lo inquietante para la U es que deja dudas en los últimos cuatro partidos y van cinco. Creo que con Calera fue la única vez que vimos una racha futbolística en un par de minutos contundente. Creo que contra Antofagasta no mereció ganar y lo ganó".

"Contra Ñublense no mereció perder 3-2, mereció perder por muchos más goles. Contra O’Higgins hace un deslavadísimo partido, que O’Higgins juega todo el segundo tiempo con uno menos, que se metió atrás, te jugó de contra y pudo convertir otro gol y la U generó tal vez una ocasión de gol”.

Además, el comunicador habló del rendimiento azul y de algunas de sus figuras, como Hernán Galíndez, Felipe Seymour y Álvaro Brun. "Hoy la U fue un desastre de principio a fin. Entonces el buen rendimiento de Colo Colo se suma a un rendimiento catastrófico de Universidad de Chile. El rendimiento de la zaga de la U es paupérrimo".

"El rendimiento de un muy buen arquero como Galíndez, que probablemente a fin de año juegue un mundial y hoy no mostraba esa prenda de seguridad en ninguna de sus intervenciones. Lo de Seymour, a quién uno tiene un enorme respeto como persona y su carrera, es inquietante".

"Lo de Álvaro Brun, insisto, no todos los jugadores uruguayos son buenos para la pelota. No vamos a discutir el enorme valor del fútbol uruguayo, es enorme o gigantesco. Si hay una nación a la que admiro en Latinoamérica es Uruguay, si hay futbolistas a los que admiro son a los uruguayos. Quizás está recién partiendo Brun y esa se la doy". comentó el periodista.

Finalmente, Arcos cree que si la U no mejora, lo pasará mal. “El rendimiento hoy de la u otra vez es catastrófico y lo peor, seguramente será análisis del entrenador, es que es un paso muy atrás a lo que se venía mostrando y que ya era malo. Son cinco fechas recién, creo que no da para conclusiones tajantes, pero si la U no mejora el tranco lo pasará muy mal. No por el partido de hoy, si no porque el armado del plantel es demasiado disparejo”.