Universidad de Chile despertó y lo hizo de gran manera en la ida de los cuartos de final de Copa Chile, donde se impuso a Universidad Católica en el Clásico Universitario y dio el primer golpe para instalarse de lleno en las semifinales del certamen nacional.

Con un solitario gol de Cristián ‘Chorri’ Palacios, los azules supieron manejar la ventaja durante todo el partido e incluso generarse situaciones claras de gol para aumentar el marcador, pero las buenas intervenciones del portero Matías Dituro y la mala fortuna privaron a la U de alargar aún más el marcador.

Uno que desbordó optimismo en los análisis post partido fue Cristián Caamaño, quien en ESPN aseguró que, independiente de lo que suceda el miércoles entre azules y cruzados, este compromiso es un punto de partida para la U.

La U volvió a los abrazos en materia de clásicos. | Foto: Agencia UNO

“Independiente de lo que pase el miércoles, la U ya ganó el partido más importante que tenía en esta llave ante Católica que era demostrarse a sí misma que era competitiva, que podía ser protagonista ante un rival de mayor jerarquía y fundamentalmente se dio cuenta la U que tiene armas para pelear el descenso dignamente, no apelando al amor propio o a la historia”, aseguró.

Caamaño destacó que la U no le ganó a cualquier equipo, sino que al tetracampeón del fútbol chileno que venía en una sabrosa racha de victorias: “Católica venía de 5 partidos bien ganados y en donde Dituro pasó desapercibido y hoy día no. No solamente ganó, sino que la hizo ver mal a Universidad Católica”.

En el cierre, el comunicador alabó lo hecho por Sebastián Miranda y le pegó un palito a los entrenadores que lo antecedieron: “Uno se pregunta para qué ir a buscar técnicos afuera cuando de pronto tienen estos entrenadores en Chile que te enseñan un camino que muchas veces afuera no está y esa es una discusión eterna en estas situaciones”, remató.