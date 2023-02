La realización del partido entre O’Higgins y Universidad de Chile a disputarse el próximo domingo marcha viento en popa, aunque la polémica ha estado marcada por la presencia de hinchas universitarios en el Estadio El Teniente el domingo.

En el día de ayer, Fabio López, Delegado Presidencial de la región, le puso la lápida a la presencia de los hinchas azules en Rancagua, asegurando que la decisión pasó por la autoridad y no por O’Higgins como se especuló en un momento.

A quien no le gustaron para nada las palabras de la autoridad fue a Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura quien en Puntapié Inicial de la radio recientemente señalada emplazó a López.

Hinchas de la U han protagonizado incidentes en Rancagua. | Foto: Agencia UNO

“El Delegado Presidencial habla de un partido que ha sido complicado desde 2021. Me gustaría saber qué incidentes ocurrieron el 2021 hasta la fecha entre O’Higgins y Universidad de Chile, porque él ahí falta a la verdad, reconoce que es una decisión de ellos y no de O’Higgins”, dijo.

Caamaño recuerda que los destrozos que se hacen mención no fueron en una jornada con público azul: “Le digo al señor Delegado que esos incidentes que él menciona ocurrieron en un partido con Curicó y la situación que ocurrió en el memorial fue en un partido sin público. Él no tiene todos los antecedentes y no dice la verdad respecto de la situación, transparentemos mejor”.

“Él está cometiendo un acto de discriminación hacia la gente de la U porque abiertamente él recibe presiones para no recibir a la gente de la U de parte de los hinchas de O’Higgins, de la comunidad”, agrega.

El comunicador emplazó a la autoridad por la diferencia de criterio en el cierre: “Además, él señala que no hay contingente, pero autorizó el partido de la UC en Rancagua. Yo le pregunto: ¿Por qué a un equipo sí y a uno no? Se esconde bajo el paragua de los incendios y autorizó a la UC. En su región no ha habido consecuencias, pero yo le preguntaría si varió para bien o para mal la situación de la semana pasada a esta”, remató