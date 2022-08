La Universidad de Chile vive un complejo momento en el Campeonato Nacional, en donde los dirigidos por Diego López sumaron una nueva fecha sin saber de victorias tras caer ante Curicó Unido por 3-1, complicándose nuevamente con la parte baja de la tabla, ya que se ubican a tres puntos del descenso.

Pensando en el panorama que se le avecina a los Azules, el periodista Cristián Caamaño tuvo palabras en programa ‘ESPN F360’ a lo que serán las próximas semanas de la U, en donde indicó que la Copa Chile deben olvidarla por completo y guardar sus fuerzas para lo que resta de torneo.

“Yo la Copa Chile la botó, porque en realidad para la U que se va a andar fijando en la Copa Chile para aspirar a un torneo internacional, sin saber realmente si el otro año vas a estar en Primera o Primera B”, partió señalando Caamaño.

En la misma línea de sus declaraciones, el comunicador expreso de que hoy en día el conjunto de Diego López es un ‘flan’ y que ‘no tiene jerarquía’, dándole un pequeño repaso al Charrúa en el momento de la conformación del plantel para esta segunda parte del año.

La Universidad de Chile vive un complejo momento | Foto: Agencia Uno

“Hoy para mí la U es un flan, es un equipo que no tiene de donde tú puedas decir ‘ya de aquí me aferro y a partir de ahora reconstruyo algo en dos semanas’ porque desgraciadamente es un equipo sin jerarquía, en donde se equivocaron todos con la conformación del plantel y está dicho, se quedó callado López y no levantó la voz cuando se requerían más hombres adultos”, apuntó en el programa.

Finalmente, Caamaño fue duro con el grupo de jugadores con el cual la Universidad de Chile busca salvarse del descenso, en donde rescata a los juveniles del plantel, pero le cae con todo al resto del plantel, a quien el periodista tilda que casi de imprevisto estén en el conjunto Laico, señalando que es algo insólito.

“Fíjate el equipo de la U, la U se quiere salvar del descenso con Marcelo Morales, Bastián Tapia, Lucas Asaddi, Darío Osorio -que son dos buenos jugadores-. Poblete bajó con Huachipato el año pasado, Ignacio Tapia bajó con Huachipato el año pasado, Ronnie Fernández bajó con Wanderers el año pasado”

“Tú cuando empiezas a revisar la plantilla de la U, dices ‘¿Bueno, quien me puede salvar?’ te prendes de Osorio, te prendes de Assadi, te prendes de Campos, tres chicos de la casa, el resto son futbolistas que están casi de casualidad y de paso por la U, eso es impensado”, cerró.