Universidad de Chile volvió a dejar un manto de dudas tras lo que fue su actuación dentro de la tercera fecha del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ cayeron por 2-0 ante Palestino, en lo que fue una pálida presentación para la escuadra adiestrada por Mauricio Pellegrino, quien ya comienza a tener sus primeras e importantes críticas.

Tras la caída del conjunto ‘Laico’, el reconocido periodista Cristián Caamaño tomó el micrófono de Radio Agricultura para dar su reflexión a lo que fue la derrota del ‘Romántico Viajero’, en la que le dejó una importante advertencia al actual estratega del club sobre su permanencia.

“La gente me preguntaba ayer en el estadio, ‘el diagnostico, a usted le creemos’ no pasa marzo el muñeco… se va o lo vuelan. Yo lo voy analizar, acá no se trata si está comenzando o no. Le pasó a él en Independiente, puede que sea de los técnicos más calificados y no saber qué hacer. Si no mejora, no pasa marzo”, partió señalando Caamaño.

Explayándose en aquello, el comunicador dejó bien en claro que Mauricio Pellegrino ha dejado bastante que desear en estas primeras fechas al mando de la U y que el estilo de juego que busca instaurar dentro del equipo, no es para nada prometedor.

“Pellegrino está en deuda, a Pellegrino no se lo trajo para esto, cuando se hizo la evaluación y se conversó con Pellegrino, era para otra cosa y no para esto. La U no trajo un técnico para jugar así, los jugadores que trajo no son para jugar así”, declaró en Agricultura.

Ante el rendimiento de ciertos jugadores, Caamaño le dio con todo a José Castro y al capitán, Luis Casanova “hay futbolistas que no están para la U, el chico (José) Castro no está para la U. (Luis) Casanova no puede jugar en la U, no puede ser el capitán de la U”.

Dentro de lo que fue el desarrollo del duelo, el periodista le hizo un tirón de orejas al DT de la U ante lo que fueron los ingresos de Lucas Assadi y Darío Osorio, ya que en la posición que los ubicó, no les sacan el mayor provecho a estas dos figuras de los ‘Azules’.

“Ayer me fije cuando ingresa Osorio y Assadi, los pone en la misma línea de Ojeda, ósea a 60 metros del arco rival, cuando la U tiene que ser un equipo que en los segundos tiempos tiene que comerse al rival, independiente si vas ganando o perdiendo. Tu no ves un equipo con acción”, apuntó.

Finalmente, Caamaño declaró en que la Universidad de Chile no puede volver a desarrollar una nueva campaña del terror como las temporadas anteriores, ya que, para él, este 2023 la plantilla que se formó no da para sufrir un nuevo año.

“La U no puede sostener una campaña jugando así, a la U no se le trajeron estos futbolistas, porque por primera vez a la U le trajeron jugadores de recorrido, ya no está la excusa del año pasado que armó mal el plantel", cerró.