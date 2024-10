Colo Colo tiene la mente puesta en el clásico ante Universidad Católica de esta noche, donde tratarán de dejar los tres puntos en casa y, de esa manera, acercarse un poco más a Universidad de Chile que marcha solitario en la punta del torneo.

De reojo, el Cacique ya empieza a ver lo que será la temporada 2025 y, en esa línea, Carlos Palacios ha dejado más que claro que está preparado y quiere dar el salto hacia Boca Juniors en la próxima temporada.

Cristián Caamaño, periodista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, asegura que el convencimiento de la Joya por partir no es al azar: “Me comentan que Colo Colo incumplió una situación en el Mercado de Pases con Carlos Palacios, que era si llegaba una oferta estaban obligados a aceptarla”, reveló.

Caamaño soltó una bomba por Palacios. | Foto: Photosport

El comunicador explica que “Ese era un acuerdo con Vasco da Gama y por eso le exigieron a Colo Colo la indemnización por el incumplimiento. Dos millones y medio tenía que pagarle Colo Colo a Vasco da Gama de lo que perdieron por la transferencia fallida. Conversaron y a partir de ahí le dijeron a Palacios que en este mercado se va sí o sí, o van a tener que pagar un dineral a los brasileños”, dijo.

“Por eso Carlos Palacios habla así, muy seguro de que cumplió un ciclo y que se va. Desde su entorno le confirmaron que no habrá otra opción de rechazo de otro club pagando la cláusula de salida. La intimidación de Vasco a Colo Colo fue importante, porque había un acuerdo, si llegaba oferta por la cláusula se tenía que ir, pero no sé querían despotenciar por la Copa Libertadores. Pero no era tan simple y no leyeron la letra chica”, complementó en el cierre.

De momento, Carlos Palacios es jugador de Colo Colo y está concentrado en los partidos que restan, pero, por sus declaraciones, pareciera que el jugador tiene decidido dar el salto a un fútbol más competitivo en la próxima temporada.

Colo Colo vs. Universidad Católica, día y hora

Colo Colo salta a la cancha este jueves 3 de octubre a las 8 de la noche para enfrentar a Universidad Católica, duelo válido por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2024 que estaba pendiente.