El comentarista de Deportes Agricultura no se guardó nada en contra del presidente de Universidad Católica tras los lamentables incidentes en el Clásico Universitario por la revancha de Copa Chile.

Siguen las repercusiones tras los incidentes que acontecieron en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en donde el partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile tuvo que ser suspendido por los fuegos artificiales que explotaron cerca del arquero azul, Martín Parra.

El ex guardameta de Huachipato debió ser trasladado en ambulancia al centro asistencial más cercano y según el primer reporte de la U, el guardameta "no escucha por un oído y tiene un trauma acústico al lado izquierdo y alta conmoción. No tiene todos sus sentidos operativos".

Cristián Caamaño, comentarista de Deportes Agricultura, se fue en picada en contra Juan Tagle, presidente de Los Cruzados, por sus dichos en conferencia de prensa.

"Impresentable que Juan Tagle que después de estos gravísimos incidentes, el sexto que protagoniza la gente de Universidad Católica este año, pretenda seguir jugando el partido. Él habla de justicia y si habla de justicia se tendría que jugar completo el partido porque se sancionó un penal injustamente. La justicia es para un lado y para el otro la hacemos ciega", comenzó diciendo.

El jugador azul tuvo que salir en camilla del terreno de juego | Foto: Agencia Uno

"Yo insisto de una vez por todas, los dirigentes van a tomar cartas en el asunto cuando pierdan puntos o queden eliminados de llaves de Copa Chile", añadió el comunicador.

"Impresentable el discurso de Holan, impresentable de Juan Tagle frente al riesgo que corrió un futbolista, frente a la gravedad de los hechos, frente a lo que vimos todos acá en esta transmisión", sentenció.