Quedan un poco más de 30 horas para que se juegue el esperado Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental y aunque varios han hecho pronósticos de lo que pasará en Macul, el periodista Cristián Caamaño en conversación con Bolavip apuesta mas alto: intenta predecir cómo se darán las acciones.

“Los primeros 20 minutos van a marcar el trámite del clásico, independiente del resultado final, en esos 20 minutos vamos a ver, primero: cómo va a plantear el partido Colo Colo, el partido se va a jugar en un comienzo como quiere Colo Colo. Seguramente va a salir a presionar alto y ahí vamos a ver la respuesta de la U, pero no solo la respuesta futbolística, sino que también la respuesta psicológica, el carácter que van a tener los jugadores de la U", indica de entrada.

Explicando que esa respuesta psicológica “se aprecia en pequeños detalles: el control del balón, en un pase, en la rebeldía de salir a buscar al marcador y eludirlo. En esos pequeños detalles el jugador va ganando confianza. Si la U, como en los últimos tres clásicos, pierde todas las pelotas dividas en el mediocampo al comienzo del partido, aquello va a ir linando la cabeza de los jugadores y seguramente va a convertir a los jugadores de Colo Colo en unos gigantes”.

Caamaño cree que si la U resiste los primeros 20 minutos, el partid se puede dar como lo planifica Mauricio Pellegrino (Archivo)

Caamaño reitera que el lapso de tiempo inicial que marca será fundamental para la U. “A partir de ahí, el partido va a tomar otro tono. Si la U sobrevive esos primeros 20 minutos seguramente va a comenzar a jugar a lo que quiere Pellegrino. No imagino a la U saliendo a buscar a Colo Colo, porque no es un equipo que propongo presión alta, no es un equipo que salga a buscar al rival bien arriba a diferencia de lo que hace el equipo de Quinteros, que si se siente muy cómodo tratando de recuperar lo antes posible el balón”, indica.

Caamaño cree que Colo Colo saldrá con todo los primeros 20 minutos (Archivo)

Otra arista que analiza el periodista, es la batalla del mediocampo. "Muchos de los duelos que se van a dar en el mediocampo, que le gusta plantear a Quinteros fundamental en la presión, vamos a ver cómo lo resuelven los jugadores de la U en esos 20 minutos. Si logran sortear esa primera línea de presión, Colo Colo seguramente con los minutos irá retrocediendo, se va a sentir incómodo, va a ver que los jugadores de la U comienzan a llegar mano a mano a su propio campo y eso seguramente va a obligar a Pavez y Pizarro a tener que jugar unos metros más atrás", argumenta.

Para el final, resume todo volviendo a su tesis inicial. “Por eso insisto, los primeros 20 minutos van a marcar mucho el trámite del partido. Tome nota, de los últimos tres clásicos, en dos Colo Colo convirtió dos goles antes de los 20 minutos y en uno la U se perdió un penal al minuto. Son detalles que van marcando la historia de estos partidos y seguramente viviremos otra tanto más apasionante este domingo”, cerró.