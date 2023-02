Los dardos de Daniel Morón terminado el compromiso entre Colo Colo no pasaron inadvertidos por Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura que lo repasó por 'tribunero' y le pide que aclare la polémica que protagonizó contra Ñublense que fue informada por el árbitro en su momento.

Daniel Morón habló tras el amargo empate de Colo Colo frente a Everton de Viña del Mar y se lanzó en contra del arbitraje de Felipe González, sobre quien dice que condicionó el partido con sus cobros erróneos.

Las palabras de Morón en el post partido del Cacique no pasaron coladas para Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura quien emplazó al Gerente Deportivo de Blanco y Negro a que esclarezca hechos ocurridos el partido pasado ante Ñublense.

“Esta declaración tiene la gracia del lenguaje que usa Morón, lo otro es una interpretación que por el movimiento de el cuarto árbitro da a entender que hace entrar a Bolados y el árbitro va y lo amonesta”, dijo Caamaño.

El arbitraje estuvo en la mira de Colo Colo en el empate ante Everton. | Foto: Agencia UNO

Comunicador emplaza a Campeón de América con el Cacique: “Me hubiese gustado que explique Morón por qué entró al camarín de los árbitros en el entretiempo la semana pasada ante Ñublense. Yo creo que está un poco nervioso, los gerentes deportivos no están para eso”.

“Esto no es la ley de la selva, hay un reglamento que establece que no se puede criticar de esa forma a los árbitros, está en el reglamento y no puede un gerente deportivo entrar al camarín de los árbitros, es impresentable”, agregó.

ver también Hijo de Sergio Livingstone revienta a Maximiliano Falcón

En el cierre, le puso un calificativo a Morón y se fue con todo: “Es un tribunero, porque los gerentes deportivos están para otra cosa. Si el jugador sabe que lo van a castigar, no habla y se eleva la solicitud como corresponde. Reclaman para que la otra semana se condiciones, son malos todos, pero reclamemos las cosas que valen la pena”, remató.