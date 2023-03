Cristián Cimbi Cuevas indignado por lo ocurrido en el Superclásico: "Uno espera jugar tranquilo y no preocupado que te tiren una navaja"

Colo Colo y Universidad de Chile vivieron una nueva edición del Supérclásico del fútbol chileno, encuentro que no estuvo exento de polémicas y que terminó graves incidecentes en los diversos sectores del Estadio Monumental.

Uno de los hechos más lamentables que acontecieron en el partido más importante del balompié nacional fue el lanzamiento de una cortapluma por parte de la parcialidad alba cuando el lateral azul José Castro era atendido por los médicos de la institución alba.

Fue esta y otras situaciones que fueron anotadas por el juez central Cristián Garay en el informe del encuentro, por el cual el Tribunal de Disciplina de la ANFP podría sancionar al Estadio Monumenta.

El árbitro del partido informó el lanzamiento de una cortapluma en el Superclásico | Foto: Guillermo Salazar

Cristián Cimbi Cuevas, jugador de Universidad Católica, no fue ajeno a lo que sucedido el fin de semana y alzó la voz en conferencia de prensa.

"Fue lamentable lo que le pasó a José Castro, vi la jugada, y es lamentable para él. Este año no hemos tenido charla con el Sifup por ahora, pero claramente lo que uno espera como futbolista es tratar de jugar lo más tranquilo y no estar preocupado que te tiren una navaja, una piedra o algo", dijo el ex Huachipato.

"Sería bueno que se hiciera una reunión o algo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, el fin de semana le pasó a él y mañana te puede pasar a ti, a un compañero o a un jugador de otra división", concluyó.