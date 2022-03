Este domingo 5 de marzo a mediodía en el estadio Monumental se efrentan Colo Colo y Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico y que como pocas veces encuentra a ambos equipos en una situación negativa.

Los azules acaban de perder como local en Santa Laura ante O'Higgins, cosechando de esta forma su segunda derrota consecutiva. En tanto, los albos cayeron ante Huachipato en el CAP por la cuenta mínima.

Cristián Mora conversa con Bolavip y pese a que está de acuerdo en que los dos equipos no llegan de la mejor manera, el referente azul cree que "es complicado para la U, Colo Colo frente a este tipo de situaciones se agranda, más en su cancha".

El referente azul vio el partido entre universitarios y celestes y cree que "lo de la U es preocupante porque no tiene una línea de juego, no tiene una forma y eso a la larga te va condicionando en todo sentido, lo de ayer fue un partido de repetido a lo que pasó con Antofagasta donde se tuvo la suerte de ganarlo en el último minuto".

Agregando que "jugó medio partido con un hombre más y no pudo romper el cerco, no se vio una pared, no se ve quién encara, nadie elude a nadie, nadie gana un mano a mano, sólo centros para Ronnie o cuando estuvo Junior que tuvo dos cabezazos, son argumentos pobres, uno aspira a que la U tenga una línea de juego que nos agrade

Son jugadores nuevos y no sabemos como enfrentar al archirrival, quiero ser positivo, y que lo de ayer fue un equipo sin ideas, pero los centrales son demasiado permeables, a los tres minutos ya había una falla, rematan con una facilidad al arco de la U donde al revés cuesta mucho